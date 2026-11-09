Bis zu 160 Euro Strafe: Italien will Schleicher auf der Autobahn ausbremsen

Wer auf Italiens Autobahnen zu langsam unterwegs ist, könnte künftig zur Kasse gebeten werden. Die Regierung plant eine Mindestgeschwindigkeit von 100 km/h auf bestimmten Überholspuren. Bei Verstößen drohen Geldstrafen.

Wer viel auf der Autobahn unterwegs ist, kennt die Situation: Auf der linken Spur fährt ein Fahrzeug deutlich langsamer als der restliche Verkehr. Dahinter bildet sich eine Kolonne, andere Autofahrer müssen abbremsen. Genau solchen Situationen will die italienische Regierung künftig einen Riegel vorschieben. Wie italienischen Medien berichten, ist eine Mindestgeschwindigkeit von 100 km/h auf der äußersten linken Autobahnspur geplant. Der entsprechende Gesetzesentwurf wurde bereits am 13. Oktober 2026 vom italienischen Ministerrat vorläufig gebilligt. In Kraft ist die neue Regelung allerdings noch nicht.

Wo sollen künftig mindestens 100 km/h gelten?

Das Wichtigste vorweg: Die geplante Vorschrift betrifft nicht alle Autobahnen und Fahrspuren in Italien. Laut den italienischen Medien soll sie auf Autobahnen und autobahnähnlichen Schnellstraßen mit mindestens drei Fahrspuren pro Fahrtrichtung gelten, sofern die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Konkret geht es um die äußerste linke Spur, also jene direkt neben der Mittelleitschiene. Dort sollen Autofahrer künftig grundsätzlich mindestens 100 km/h fahren müssen. Auf den übrigen Fahrspuren sollen weiterhin niedrigere Geschwindigkeiten erlaubt sein.

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Bis zu 160 Euro Strafe für Langsamfahrer

Wer die geplante Mindestgeschwindigkeit auf der betreffenden Überholspur ohne triftigen Grund unterschreitet, muss mit einer Geldstrafe rechnen: Aktuell werden Beträge zwischen 40 und 160 Euro genannt. Mit dieser Maßnahme will die italienische Regierung vor allem verhindern, dass langsam fahrende Fahrzeuge die Überholspur blockieren und den Verkehr ausbremsen. Denn wenn nachfolgende Autofahrer plötzlich abbremsen müssen, kann es zu Staus und im schlimmsten Fall auch zu Auffahrunfällen kommen.

Was gilt bei Stau, Regen oder Nebel?

Für die geplante Regel gibt es jedoch Ausnahmen, nämlich bei schlechten Straßen- bzw. Sichtverhältnissen. Bei starkem Regen, dichtem Nebel, Unfällen, Baustellen oder besonders hohem Verkehrsaufkommen darf beziehungsweise muss die Geschwindigkeit entsprechend reduziert werden. Auch niedrigere Tempolimits, die durch Verkehrsschilder vorgeschrieben sind, haben Vorrang. Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer soll also weiterhin an erster Stelle stehen.

Rechtsfahrgebot gilt schon jetzt

Schon heute schreibt die italienische Straßenverkehrsordnung vor, dass grundsätzlich die am weitesten rechts gelegene freie Fahrspur benutzt werden muss. Die linken Fahrspuren sind vor allem zum Überholen vorgesehen. Wer dauerhaft auf der mittleren oder linken Spur fährt, obwohl rechts Platz wäre, verstößt damit bereits gegen bestehende Vorschriften. Außerdem ist es schon jetzt verboten, so langsam zu fahren, dass der normale Verkehrsfluss behindert oder gefährdet wird. Auf bestimmten Strecken können die Straßenbetreiber bereits Mindestgeschwindigkeiten festlegen, sofern diese entsprechend ausgeschildert sind.

Ab wann gilt die neue Regel in Italien?

Bis Autofahrer tatsächlich mit Strafen wegen der neuen 100-km/h-Grenze rechnen müssen, dürfte es noch dauern. Der italienische Ministerrat hat den Gesetzesentwurf zwar im Oktober vorläufig gebilligt, das weitere Gesetzgebungsverfahren ist aber noch nicht abgeschlossen. Für Urlauber aus Österreich heißt das: Vorerst ändert sich nichts. Wer künftig mit dem Auto nach Italien reist, sollte die Entwicklung allerdings im Auge behalten.