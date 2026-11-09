Grippewelle legt zu: Zehntausende Österreicher können nicht arbeiten

In der letzten Woche waren wieder deutlich mehr Menschen, die bei der ÖGK versichert sind, krank gemeldet. Einen starken Anstieg hat es dabei vor allem bei den grippalen Infekten gegeben.

Die Grippezeit ist in Österreich damit wohl endgültig gestartet. Waren es in der Woche davor noch 43.535 Versicherte, die wegen eines grippalen Infekts flach gelegen sind, waren in der Vorwoche 56.160 Österreicher deshalb krank gemeldet. Auch bei der Influenza hat es einen Anstieg von 611 auf 717 Fälle gegeben, wie die ÖGK berichtet. Die meisten Krankheitsfälle gibt es wenig überraschend in Wien, gefolgt von Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark.

Vergleich mit dem Vorjahr

Der Vergleich mit der selben Woche im Vorjahr zeigt allerdings, dass noch etwas Platz zu den Werten voriges Jahr ist. 2025 waren in der selben Kalenderwoche etwas mehr als 60.000 ÖGK-Versicherte wegen eines grippalen Infekts arbeitsunfähig gemeldet. Damals sind die Fälle im Vergleich zur Woche davor allerdings leicht zurückgegangen. Gleichzeitig waren auch die Influenza-Fälle deutlich hinter jenen in diesem Jahr (469 in der Kalenderwoche 45 im Jahr 2025).