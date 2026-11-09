Strom und Gas am Postschalter: Das neue Post-Angebot

Ab sofort lassen sich in 330 Postfilialen Strom- und Gasverträge abschließen, geliefert wird vom Verbund. Wie günstig das Angebot ist, hängt vor allem davon ab, wie lange man bleibt.

Die Österreichische Post und der Energiekonzern Verbund haben am Montag ein gemeinsames Strom- und Gasangebot vorgestellt. Abschließen kann man es in den rund 330 Postfilialen und online. Ab Februar 2027 sollen auch die mehr als 1.350 Postpartner dazukommen. Wer bei der Post unterschreibt, wird Kunde des Verbund: Der Konzern liefert die Energie, verschickt die Rechnungen und betreut die Kunden. Für den Wechsel bringt man die letzte Jahresabrechnung in die Filiale mit. Die Mitarbeiter berechnen dort das persönliche Angebot und zeigen, wie viel man durch den Wechsel sparen könnte. Verglichen wird also die bisherige Rechnung mit dem Post-Angebot. Einen Vergleich mit anderen Anbietern ersetzt das nicht.

Das kosten die Tarife

Zur Auswahl stehen ein Strom- und ein Gastarif. Alle Preise gelten nur für die Energie selbst. Netzkosten und sonstige Abgaben kommen noch dazu. Strom: Der Strom stammt laut Verbund zu 100 Prozent aus österreichischer Wasserkraft. Regulär kostet er 18,12 Cent pro Kilowattstunde und 7,19 Euro Grundgebühr im Monat (inklusive Umsatzsteuer). Neukunden bekommen im ersten Vertragsjahr einen Rabatt von 31,51 Prozent. Damit sinkt der Preis auf 12,41 Cent pro Kilowattstunde und 4,92 Euro im Monat. Gas: Hier gibt es keinen Neukundenrabatt. Die Kilowattstunde kostet 10,56 Cent, die Grundgebühr ebenfalls 7,19 Euro im Monat. Bei beiden Tarifen muss man mindestens zwölf Monate bleiben, genauso lange gilt die Preisgarantie. Für neue Verträge wollen Post und Verbund das Angebot laufend an den Energiemarkt anpassen.

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Rabatt gilt nur im ersten Jahr

Was der Rabatt ausmacht, zeigt ein Rechenbeispiel auf Basis der Preise von Post und Verbund. Ein Haushalt mit 3.500 Kilowattstunden Strom im Jahr zahlt im ersten Jahr rund 493 Euro für die Energie. Zu den regulären Preisen wären es rund 720 Euro, also etwa 227 Euro mehr. Netzkosten und Abgaben sind in beiden Beträgen nicht enthalten. Neu ist das Thema für die Post nicht. Bis 2019 bot sie einen kostenlosen Energiekosten-Rechner an, der Strom- und Gastarife verschiedener Anbieter verglich. Rund 100.000 Kunden nutzten ihn laut Post. Jetzt verkauft sie erstmals eigene Tarife. Nach Postdienst, Bankgeschäften über die bank99 und Mobilfunk ist Energie das vierte Standbein. „Gerade bei Strom und Gas möchten viele Menschen ein Angebot zuerst persönlich besprechen, bevor sie sich dafür entscheiden“, sagt Post-Generaldirektor Walter Oblin. Verbund-Chef Michael Strugl will mit der Partnerschaft nach eigenen Worten einen „breiteren Kundenkreis“ erreichen.

Politik lobt die Zusammenarbeit

Auch Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner kommt in der Aussendung zu Wort: „Leistbare Energie braucht Wettbewerb und Angebote, die einfach bei den Menschen ankommen.“ Sie verweist auf die Eigentümerstrategie der Staatsholding ÖBAG: Deren Beteiligungen sollten ihre Stärken bündeln. Zur Werbung für das Angebot planen Post und Verbund im Februar eine große Kampagne.