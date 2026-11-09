Zigaretten aus dem EU-Ausland: Auch Österreich will Freimenge senken

Wer im EU-Ausland Zigaretten kauft, darf derzeit vier Stangen mit nach Hause nehmen. Künftig könnte es nur noch eine sein. Die EU-Finanzminister entscheiden am Montagnachmittag, Österreich ist für die Verschärfung.

Wer im EU-Ausland Zigaretten kauft, darf derzeit vier Stangen mit nach Hause nehmen. Künftig könnte es nur noch eine sein. Die EU-Finanzminister entscheiden am Montagnachmittag, Österreich ist für die Verschärfung.

Wer im EU-Ausland Zigaretten kauft, darf derzeit vier Stangen mit nach Hause nehmen. Künftig könnte es nur noch eine sein. Die EU-Finanzminister entscheiden am Montagnachmittag, Österreich ist für die Verschärfung.

Bisher dürfen Reisende innerhalb der EU vier Stangen Zigaretten ohne Beschränkung über die Grenze bringen. Eine Stange hat 200 Stück, das sind also 800 Zigaretten. Geht es nach einem Papier der irischen EU-Ratspräsidentschaft, soll für den Eigenbedarf künftig nur noch eine Stange erlaubt sein. Darüber berichtet die Austria Presse Agentur (APA).

Österreich unterstützt den Plan

Laut APA begrüßt Österreich die Pläne, ebenso mehrere andere EU-Staaten. Ganz einig waren sich die Mitgliedsländer im Vorfeld aber nicht: Einige wollten zwei Stangen erlauben, andere nur eine. Im aktuellen Papier steht nun eine Stange, so APA. Beschließen könnten das die EU-Finanzminister bei ihrem Treffen am Montagnachmittag in Brüssel. Verbindlich ist die Grenze allerdings nicht. Jedes Land kann selbst eine höhere Freimenge festlegen.

Auch weniger Liquid für E-Zigaretten

Die neue Regel ist Teil der überarbeiteten EU-Tabaksteuerrichtlinie. Darin ist auch festgelegt, wie hoch Zigaretten mindestens besteuert werden. Neben Zigaretten soll sich auch bei E-Zigaretten etwas ändern: Statt 100 Milliliter Liquid, also der Flüssigkeit zum Verdampfen, dürfte man nur noch 40 Milliliter mitnehmen. Außerdem sollen die Mindeststeuern für Zigaretten und E-Zigaretten steigen.

Wann die neuen Regeln gelten

Ganz so schnell geht es nicht. Die EU-Staaten müssten die Richtlinie im kommenden Jahr in ihre eigenen Gesetze übernehmen. Gelten würden die neuen Grenzen dann ab Anfang 2028. Mit der Verschärfung sollen weniger Zigaretten aus den Nachbarländern nach Österreich kommen. Ob dadurch tatsächlich mehr Zigaretten legal in Österreich gekauft werden, ist laut APA aber fraglich. Vertreter der Tabakindustrie warnen: Eine so strenge Grenze könnte den Schwarzmarkt anheizen, weil Raucher dann eher zu illegalen Zigaretten greifen.