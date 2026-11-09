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Ein Bild auf 5min.at zeigt Jonas Schuster.
Jonas Schuster fällt nun aus, aber eine Rückkehr während der Saison ist nicht ausgeschlossen.
Österreich
09/11/2026
Bereits operiert

Bitter für den ÖSV: Skispringer Jonas Schuster bricht sich Fuß daheim

Der 23-jährige Skispringer Jonas Schuster hat sich bei einem Unfall den Mittelfuß gebrochen. Er wird somit für einige Zeit ausfallen.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)
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Kurz vor dem Beginn der Weltcupsaison gibt es dramatische Nachrichten aus dem ÖSV-Zirkus. Der 23-jährige Jonas Schuster erlitt zuhause einen Unfall und brach sich dabei den linken Mittelfußknochen. Bereits am Sonntag wurde er erfolgreich operiert.

Schuster verpasst Saisonauftakt

Somit muss Schuster nun für längere Zeit pausieren. Ski Austria gibt jedoch auf Instagram bekannt, dass der Tiroler im Laufe der Saison zurückkehren könnte. „Lieber Jonas, jetzt heißt es erstmal gut erholen, vollständig gesund werden und dann wieder angreifen“, schreibt der Verband. Bis dahin wird Schuster vom ebenfalls 23-jährigen Raffael Zimmermann im Kader ersetzt.

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