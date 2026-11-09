Bitter für den ÖSV: Skispringer Jonas Schuster bricht sich Fuß daheim
Der 23-jährige Skispringer Jonas Schuster hat sich bei einem Unfall den Mittelfuß gebrochen. Er wird somit für einige Zeit ausfallen.
Kurz vor dem Beginn der Weltcupsaison gibt es dramatische Nachrichten aus dem ÖSV-Zirkus. Der 23-jährige Jonas Schuster erlitt zuhause einen Unfall und brach sich dabei den linken Mittelfußknochen. Bereits am Sonntag wurde er erfolgreich operiert.
Schuster verpasst Saisonauftakt
Somit muss Schuster nun für längere Zeit pausieren. Ski Austria gibt jedoch auf Instagram bekannt, dass der Tiroler im Laufe der Saison zurückkehren könnte. „Lieber Jonas, jetzt heißt es erstmal gut erholen, vollständig gesund werden und dann wieder angreifen“, schreibt der Verband. Bis dahin wird Schuster vom ebenfalls 23-jährigen Raffael Zimmermann im Kader ersetzt.