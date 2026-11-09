„Es hat bumm gemacht“: Nach 3 Monaten zog der erste ORF-Kandidat schon ein

Traumhochzeiten, Verlobungen am Heiligen Abend und eine historische TV-Premiere: Am Montag feiert die 30. Jubiläumsstaffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ ihr großes Finale.

Horst, 50, Angestellter aus Oberösterreich, machte sich im Juli 2025 auf die Suche nach einer Frau, die Wahrheit nicht nur verspricht, sondern auch lebt. In Sabine fand er genau diese Frau – und die große Liebe seines Lebens.

Horst, 50, Angestellter aus Oberösterreich, machte sich im Juli 2025 auf die Suche nach einer Frau, die Wahrheit nicht nur verspricht, sondern auch lebt. In Sabine fand er genau diese Frau – und die große Liebe seines Lebens.

Wenn Amors Pfeil bei den ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ trifft, dann mit voller Wucht: Am Montag, dem 16. November 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 (sowie 24 Stunden vorab auf ORF ON) zeigt das Grande Finale der Jubiläumsstaffel, wie aus kurzen TV-Porträts echte Lebensveränderungen werden. Gestalterin und „Kupplerin der Nation“ Nina Horowitz zieht in der zehnten Folge Bilanz und blickt auf sechs bewegende Erfolgsgeschichten vergangener Sendungen zurück.

„Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Das ist nicht nur der Titel eines Schlagers von Jürgen Marcus, das ist ja auch wirklich so. Wieder haben sich Liebespaare gefunden, Leben und Wohnungen verändert.“ — Nina Horowitz, Sendungsgestalterin

Die Erfolgsgeschichten aus der Steiermark, Oberösterreich, Wien & NÖ Das Finale gewährt persönliche Einblicke in das Leben ehemaliger Kandidaten, bei denen vor der Kamera der Funke übergesprungen ist: Erneuerung des Eheversprechens (Niederösterreich): Erik (54) suchte bereits 2009 bei Elizabeth T. Spira nach der Frau fürs Leben und fand seine Susi. Nach einer trachtigen Spontan-Hochzeit in Las Vegas und zwei gemeinsamen Töchtern erneuert das Paar nach 15 Ehejahren sein Gelübde – diesmal ganz traditionell in Weiß.

Das Weihnachtswunder (Steiermark): Brigitte (60) und Hans (67) fanden im Sommer 2026 zueinander. Brigitte wählte nach der Ausstrahlung im August gleich fünfmal hintereinander die Nummer der Gestalterin, um Kontakt zu Hans aufzunehmen. Die Initiative zahlte sich aus: Die Verlobung am Heiligen Abend steht fest.

L’Amour-Hatscher & Schmetterlinge (Steiermark): Bernd (70) faszinierte Sabine im Juli 2026 so sehr im Fernsehen, dass sie sich vor Nervosität an ihrem Kaffee verschluckte. Nach dem ersten Treffen blieb Bernd gleich eine Woche. Heute schweben beide beim gemeinsamen Paartanz auf Wolke sieben.

Blitzhochzeit nach drei Monaten (Oberösterreich): Horst (50) suchte 2025 nach einer ehrlichen Partnerin. Über 100 Zuschriften erreichten ihn, doch Sabine eroberte sein Herz. Bereits nach drei Monaten zog Horst bei ihr ein, im Juli 2026 folgte die kirchliche Trauung.

Krisenfestes Glück mit Promise Ring (Steiermark): Anschi (83) und Erwald sind seit 2024 unzertrennlich. Als Erwald schwer erkrankte, wich Anschi keinen Tag von seiner Seite. Als Zeichen der Dankbarkeit schenkte er ihr einen Versprechensring.

Buntes Leben dank erotischer Kochkünste (Wien): Sissy (76) suchte 2023 einen echten Gentleman. Der blinde Frederic ließ sich Sissy von einem Freund beschreiben und schrieb ihr. Seit drei Jahren reisen die beiden gemeinsam durch die Welt.



Premiere im ORF: Weihnachtsspecial am 28. Dezember

Nach dem Staffelfinale gibt es heuer eine Premiere: Am Montag, dem 28. Dezember 2026 (20.15 Uhr, ORF 2), zeigt der ORF erstmals ein Weihnachtsspecial. Sechs neue Singles begeben sich in winterlicher Kulisse auf die Suche nach dem Partner fürs Leben.

Bewerbungen für die 31. Staffel 2027 geöffnet

Die Vorbereitungen für die nächste Saison ab Juli 2027 laufen bereits. Singles aus ganz Österreich können sich ab sofort bewerben:

Anmeldung E-Mail: liebesgschichten@orf.at

Telefon: 0800 44 30 140 (gebührenfrei)

Postweg ORF: Kennwort „Liebesg’schichten“, Hugo-Portisch-Gasse 1, 1136 Wien

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2026 um 17:51 Uhr aktualisiert