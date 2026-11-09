Tausende zahlen e-Card-Gebühr doppelt: So bekommst du dein Geld zurück

Mit 15. November jedes Jahres ist die e-Card-Gebühr in Österreich fällig. Diese macht dieses Jahr 26,85 Euro aus, tausende Österreicher zahlen sie aber doppelt. Wie und wann man das Geld zurückbekommt, erfahrt ihr hier bei uns.

Jahr für Jahr wird sie nahezu unbemerkt von Millionen Österreichern bezahlt: die e-Card-Gebühr. Diese ist stets am 15. November des Vorjahres für das Folgejahr fällig und wird (unter anderem) vom Gehalt automatisch einbehalten. Wie der Dachverband der Sozialversicherungsträger (DVSV) gegenüber 5 Minuten erklärte, rechnet man dieses Jahr mit rund 3,7 Millionen Beschäftigten. Zusätzlich werden erstmals auch Pensionisten zur Kasse gebeten – und zwar rund 1,5 Millionen. Wer sie nun neu bezahlen muss bzw. wer befreit ist, erfahrt ihr hier: Neue Gebühr für 1,5 Millionen Pensionisten: Am 1. Dezember kommt weniger Geld.

©Presse ÖGK Die e-Card-Gebühr ist mit 15. November 2026 wieder fällig.

Wann die e-Card-Gebühr mehrfach bezahlt wird

Was sich aber wohl nicht ändert: Jahr für Jahr wird manchen Österreichern die Gebühr doppelt oder noch öfter abgezogen. Seitens der DVSV heißt es dazu gegenüber 5 Minuten: „Liegen mehrere Dienstverhältnisse vor, so wird das Service-Entgelt (standardgemäß) mehrfach eingehoben, weil der Abzug durch den individuellen Dienstgeber erfolgt.“ Bei den betroffenen Pensionisten seien die Pensionsversicherungsträger jedenfalls bemüht eine Doppeleinhebung amtswegig zu vermeiden. Aber auch hier seien Mehrfacheinhebungen möglich.

Wie man die zu viel bezahlte e-Card-Gebühr zurückbekommt

Sollte das geschehen, sei eine Rückerstattung auf Antrag bei der ÖGK möglich – selbes gilt übrigens für alle, die die e-Card-Gebühr aus zuvor genannten Gründen mehr als ein Mal zahlen müssen. Möglich ist das übrigens erst dann, wenn es tatsächlich zu einer Mehrfacheinhebung gekommen ist. Im Vorhinein geht das also nicht. Für die Rückerstattung reichen dann laut Arbeiterkammer (AK) die Kopien der November-Lohnzettel mit einem formlosen Antrag. Das alles schickt man der ÖGK.

In wie vielen Fällen die zu viel bezahlte e-Card-Gebühr zurückverlangt wird

In den letzten drei Jahren wurde das Service-Entgelt für die e-Card übrigens in insgesamt 6.342 Fällen rückerstattet, erklärt die ÖGK exklusiv auf Nachfrage von 5 Minuten. Und: „In Summe sind dies knapp 90.000 Euro.“ Macht also durchschnittlich 2.114 Fälle und etwa 30.000 Euro pro Jahr. Es ist durchaus damit zu rechnen, dass diese Zahlen dieses Jahr etwas höher ausfallen werden. Übrigens: „Fälle, in denen mehr als ein Service-Entgelt zurückerstattet wird, sind seltene Einzelfälle.“ Dabei handelt es sich um jene Menschen, die die e-Card-Gebühr drei Mal oder öfter bezahlen mussten – und sich das zu viel bezahlte Geld auch zurück holten.