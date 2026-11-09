Amazon-Knall: Neue Zahlungsregeln ab 20. November 2026

Wer online einkauft und erst später bezahlt, muss sich auf Änderungen einstellen. Ab 20. November gelten in Österreich strengere Regeln für bestimmte Zahlungsmodelle. Auch Amazon reagiert darauf.

Jetzt dauert es nicht mehr lange: Ab dem 20. November 2026 gelten in Österreich neue Vorschriften für Verbraucherkredite. Damit werden auch bestimmte kleinere Finanzierungen und Zahlungsaufschübe stärker reguliert. Betroffen sind unter anderem sogenannte „Buy Now, Pay Later“-Angebote, bei denen Kunden ihre Einkäufe erst zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen. Ziel der neuen Bestimmungen ist es, Konsumenten besser vor Überschuldung zu schützen.

Strengere Kontrollen beim Bezahlen

Eine wesentliche Änderung betrifft die Bonitätsprüfung. Bei Kreditangeboten, die unter die neuen Bestimmungen fallen, müssen Anbieter künftig genauer prüfen, ob sich Kunden die Rückzahlung leisten können. Auch die Informationspflichten werden ausgeweitet. So müssen etwa die Gesamtkosten, die Laufzeit und mögliche Zinsen transparent dargestellt werden. Damit sollen Verbraucher besser nachvollziehen können, welche finanziellen Verpflichtungen sie eingehen. Nicht jeder gewöhnliche Rechnungskauf ist allerdings automatisch von den strengeren Kreditregeln betroffen.

Amazon schafft beliebte Zahlungsart ab

Auch beim Onlinehändler Amazon machen sich die Änderungen bemerkbar. Wie 5 Minuten bereits berichtete, wird die bisherige Monatsabrechnung in Österreich abgeschafft. Damit konnten Kunden bislang mehrere Bestellungen sammeln und gemeinsam zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen. Stattdessen setzt Amazon künftig auf den klassischen Rechnungskauf. Für jede Bestellung wird eine eigene Rechnung ausgestellt, die innerhalb von 14 Tagen bezahlt werden muss. Auch Abonnements werden separat abgerechnet.

Was bedeutet das für Kunden?

Wer häufig online bestellt, sollte künftig besonders auf die unterschiedlichen Zahlungsfristen achten. Denn mehrere Bestellungen können auch mehrere offene Rechnungen bedeuten. Der Rechnungskauf wird durch die neuen Vorschriften nicht grundsätzlich verboten. Allerdings könnten bestimmte Bezahlmöglichkeiten aufgrund der strengeren Anforderungen künftig nicht mehr allen Kunden zur Verfügung stehen. Das gesetzliche 14-tägige Rücktrittsrecht bei vielen Onlinekäufen bleibt von den Änderungen unberührt.