Prophezeiung aus den 1960er-Jahren: Weltuntergang am Freitag,13. November

Eine bizarre Prognose aus dem Jahr 1960 sorgt vor dem 13. November 2026 für Aufsehen. Ein Wiener Physiker sagte damals den Weltuntergang voraus. Seine mathematische Formel dient heute als Lehrbeispiel für Fehlprognosen.

Physiker Heinz von Foerster berechnete 1960 anhand des damaligen Bevölkerungswachstums, dass die Menschheit am 13. November 2026 an die Grenzen ihres Wachstums stoßen würde. Die Vorhersage war provokant gemeint und sollte auf die Risiken ungebremsten Bevölkerungswachstums aufmerksam machen.

Prognose scheiterte

Tatsächlich entwickelte sich die Weltbevölkerung völlig anders als angenommen. Sinkende Geburtenraten und biologische Grenzen der Fruchtbarkeit verhinderten das von den Forschern prognostizierte explosive Wachstum. Das Modell beschrieb zwar die Entwicklung bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts erstaunlich gut, erwies sich langfristig aber als falsch.

Doomsday-Konferenz in Wien

Der renommierte Wiener Complexity Science Hub im 3. Bezirk nimmt das apokalyptische Datum nun zum Anlass für eine zweitägige Konferenz über „Sinn und Unsinn von Weltuntergangsvorhersagen“.