AMS-Rückzahlung an 100.000 Betroffene: „Bitte kontaktieren Sie uns nicht“

Eine Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs (VwGH) hat zur Folge, dass das AMS rund 100.000 Menschen in Österreich knapp 135 Millionen Euro zurückzahlen muss. Was jetzt zu beachten ist und warum man keinen Kontakt aufnehmen soll.

Über Jahre hinweg wurde zu wenig Notstandshilfe und Arbeitslosengeld ausgezahlt, heißt es in der Erkenntnis. Ins Rollen gebracht hat das der Fall einer Oberösterreicherin, die bei sich selbst zu geringe AMS-Zahlungen vermutet hat. Gegangen ist es um die Abzüge zur Arbeitslosenversicherung und inwiefern diese bei der Ermittlung der Netto-Bemessungsgrundlage einzurechnen sind. Das AMS ist vom regulären Höchstsatz ausgegangen, hätte aber die reduzierten Sätze für jene Menschen mit geringerem Einkommen heranziehen sollen. Alles dazu auch hier: Zu wenig AMS-Geld: Österreicherin gewinnt, könnte Nachzahlungs-Lawine auslösen.

AMS zahlt Betroffenen die Differenz automatisch aus

Auf der AMS-Website steht nun geschrieben, dass man derzeit prüfen würde, welche Personen betroffen sind und Anspruch auf eine Nachzahlung haben. Und: „Beim Arbeitslosengeld werden alle Bezüge ab dem 22. September 2023 berücksichtigt.“ Heißt: Das Geld wird für die letzten drei Jahre zurückgezahlt und soll dem Vernehmen nach bis Jänner 2027 am Konto sein. Gleichzeitig richtet sich das AMS auch direkt an Betroffene – mit einer Bitte: „Bitte kontaktieren Sie uns nicht: Wenn Sie betroffen und anspruchsberechtigt sind, bekommen Sie die Differenz automatisch ausbezahlt.“

Auch Notstandshilfe wird teilweise neu berechnet

Das AMS werde Betroffene nur dann kontaktiere, wenn man für die Auszahlung die Mithilfe der Menschen braucht. Eine Neuberechnung findet übrigens auch bei der Notstandshilfe statt, wenn man in den drei Jahren vor der Entscheidung Arbeitslosengeld bezogen hat. „Liegt der letzte Arbeitslosengeldbezug länger zurück, kann die Notstandshilfe nicht neu berechnet werden“, so das AMS. Abschließend erklärt man in einem Hinweis auch noch, dass die Neuberechnung auch Auswirkungen auf den Bezug anderer staatlicher Geldleistungen – wie etwa Sozialhilfe, Mindestsicherung, Wohnbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld – haben kann. Auch hier muss man jedoch wohl nichts machen, denn: „Sollte das der Fall sein, bemüht sich das AMS um direkte Abwicklung mit den zuständigen Behörden.“