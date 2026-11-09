Drohnen und Cobra: So schützt die Polizei Christkindlmärkte

Mehr Polizei, Drohnen und bei Bedarf sogar die Cobra: Auf Österreichs Christkindlmärkten werden die Sicherheitsmaßnahmen heuer verstärkt. Konkrete Hinweise auf eine Bedrohung gibt es derzeit nicht.

Die Adventzeit rückt näher und damit öffnen bald auch wieder zahlreiche Christkindlmärkte in Österreich ihre Pforten. Doch neben Glühwein, Weihnachtsbeleuchtung und festlicher Stimmung steht auch die Sicherheit der Besucher im Mittelpunkt. Wie das Innenministerium am Samstag (7. November) mitteilte, werden die Sicherheitsmaßnahmen rund um Weihnachtsmärkte und andere gut besuchte Veranstaltungen verstärkt. Konkrete Hinweise auf eine Bedrohung liegen derzeit allerdings nicht vor.

Mehr Polizei und Drohnen im Einsatz

Auf den Weihnachtsmärkten sollen künftig verstärkt uniformierte und zivile Polizisten sowie speziell ausgerüstete Einsatzkräfte unterwegs sein. Auch Drohnen spielen bei den Sicherheitsmaßnahmen eine wichtige Rolle. Sie sollen den Einsatzkräften einen besseren Überblick über größere Menschenansammlungen ermöglichen und dabei helfen, mögliche Gefahren frühzeitig zu erkennen. Bei entsprechender Gefährdungseinschätzung können außerdem zeitlich begrenzte Drohnenflugverbotszonen eingerichtet werden. Bei Bedarf kann auch das Einsatzkommando Cobra hinzugezogen werden.

Maßnahmen werden individuell angepasst

Welche Sicherheitsvorkehrungen tatsächlich getroffen werden, hängt von den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten und der aktuellen Gefährdungslage ab. „Kein Weihnachtsmarkt ist wie der andere“, erklärt Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit. Die Polizei sei darauf vorbereitet, mögliche Gefahren frühzeitig zu erkennen und rasch zu handeln. Auch der Verfassungsschutz beobachtet laufend nationale und internationale Entwicklungen. Ziel ist es, mögliche Bedrohungen rechtzeitig zu erkennen und entsprechende Schutzmaßnahmen einzuleiten. bmi.gv.at

Polizei warnt auch vor Taschendieben

Neben möglichen Sicherheitsbedrohungen warnt das Bundeskriminalamt vor Taschen- und Trickdieben. Gerade das Gedränge auf Christkindlmärkten bietet Kriminellen zahlreiche Gelegenheiten. Besucher sollten daher ihre Wertsachen möglichst nah am Körper tragen, Taschen geschlossen halten und besonders bei Ablenkungsmanövern aufmerksam bleiben. Im Fall eines Diebstahls sollte umgehend die Polizei verständigt werden.