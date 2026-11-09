Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Safeture
Die Karte zeigt, welche Länder man lieber nicht bereisen sollte.
Die Risk Map 2027 zeigt Staaten mit erhöhtem Sicherheitsrisiko.
Österreich/Welt
09/11/2026
Gefährliche Länder

Neuer Sicherheitskarte zeigt: Wohin du 2027 lieber nicht reisen solltest

Wer den Urlaub für 2027 plant, sollte nicht nur auf Wetter und Preis achten. Die neue Risk Map 2027 warnt vor steigenden Sicherheitsrisiken in mehreren Regionen. Gleichzeitig zählt Wien weiterhin zu den sichersten Städten weltweit

von Bernd Watzka
1 Minute Lesezeit(155 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Besonders deutlich verschlechtert hat sich laut der Analyse die Sicherheitslage im Nahen Osten. Mehrere Golfstaaten sowie der Iran wurden schlechter eingestuft. Zu den besonders risikoreichen Städten zählen auch Kabul, Port-au-Prince, Sanaa und Goma.

Überraschung in Europa

Auch in Europa gab es Veränderungen. Deutschland und Finnland wurden nicht mehr der niedrigsten Risikokategorie zugeordnet, sondern eine Stufe höher eingestuft. Als unsicher gelten die Länder deshalb nicht, sie liegen weiterhin im unteren Risikobereich. Gleichzeitig bleibt Europa insgesamt eine der sichersten Reiseregionen der Welt.

Wien ist top

Für Österreich gibt es erfreuliche Nachrichten: Wien zählt laut der Risk Map 2027 zu den zehn sichersten Städten weltweit. Ebenfalls sehr gut bewertet werden unter anderem Zürich, Oslo, Ottawa und Wellington. Bei den Ländern gehören etwa die Schweiz, Island, Dänemark, Neuseeland und Kanada zu den sichersten Reisezielen für das kommende Jahr.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at