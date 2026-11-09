Cyberangriff auf den Brennertunnel: Täter forderten Lösegeld

Bei dem Hackerangriff auf die Betriebsgesellschaft des Brenner-Basistunnels wurde eine Datenmenge insgesamt 812 Gigabyte. Es wurde auch eine Lösegeldforderung gestellt.

Am 17. Oktober wurde die Betreibergesellschaft des Brenner-Basistunnels, die BBT SE, Ziel eines Hackerangriffes. Nun wurde bekannt dass 812 Gigabyte an Daten gestohlen wurde. Die Täter forderten daraufhin eine Lösegeldsumme in unbekannter Höhe. Die Gesellschaft sei auf die Forderungen nicht eingegangen, und brachte den Vorfall bei den italienischen Behörden zur Anzeige.

Daten waren größtenteils schon öffentlich

Laut einer Aussendung sind keine internen IT-Systeme betroffen. Der betroffene Server war dem externen Datenaustausch gewidmet, und enthielt größtenteils bereits öffentlich zugängliche Dateien, wie beispielsweise Ausschreibungen. Die Sicherheit des Betriebes sei nicht gefährdet. Cyberexperten arbeiten den Vorfall nun auf.