Hier können Österreichs FKK-Fans ungestört entspannen

Wenn es draußen kalt, nebelig und ungemütlich wird, suchen viele Österreicher Erholung in Thermen. Für Anhänger der Freikörperkultur gibt es dabei zahlreiche Möglichkeiten, auch ohne Badebekleidung zu entspannen.

Zu den beliebtesten FKK-Adressen zählt das Eurothermen Resort Bad Schallerbach in Oberösterreich. Im Saunadorf „AusZeit“ stehen Gästen ein textilfreies Thermal-Außenbecken, ein FKK-Bergsee, Tauchbecken und eine Salzgrotte zur Verfügung.

Nacktbereiche

Auch die AVITA Therme Bad Tatzmannsdorf setzt auf großzügige Nacktbereiche. Im „Sauna Garten Eden“ warten weitläufige Liegeflächen, Ruhezonen, Wasserfall und ein großes textilfreies Schwimmbecken.

Wellness für Erwachsene

Im Thermenresort Loipersdorf bietet das Schaffelbad zahlreiche FKK-Bereiche mit eigenen Pools und Ruhezonen. Ähnlich beliebt ist die St. Martins Therme & Lodge im Burgenland sowie der Steirerhof in Bad Waltersdorf.

Nacktbaden mitten in Wien

Auch in Wien finden sich entsprechende Angebote. Die Therme Wien verfügt über einen textilfreien Saunabereich mit Außenpool, der zum Nacktbaden genutzt werden kann.