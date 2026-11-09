Österreich-Vorhersage: Durchwachsenes Wetter am Dienstag

Der Dienstag startet verbreitet trüb, berichtet die GeoSphere Austria. Im Süden bleibt es jedoch vielerorts trocken, sonst regnet es vor allem am Vormittag zeitweise, am meisten im nördlichen Alpenvorland. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 2000 und 2500 Metern Seehöhe. Am Nachmittag lockert es im Süden und Westen etwas auf und die Sonne zeigt sich dort zeitweise. Ansonsten bleibt es trüb, im Norden und Osten ist es aber oft schon trocken. Der Wind weht nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen betragen null bis sieben Grad, die wärmsten Temperaturen im Tagesverlauf liegen bei 12 Grad.

Wolken und Niederschlag auf den Bergen

Der Dienstag bringt auf den Bergen Nebel, dichte mehrschichtige Wolken und Regen oder Schneefall. Der Schwerpunkt der Niederschläge liegt in den Nordstaulagen zwischen dem Arlberg und dem Dachstein. Die Schneefallgrenze steigt auf 2000 bis 2400 Meter Höhe.

