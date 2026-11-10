Behandlung in Apotheken? Ärztekammer schlägt Alarm

Sollen Apotheken künftig auch Erkrankungen wie Mittelohrentzündungen behandeln? Entsprechende Überlegungen sorgen bei der Österreichischen Ärztekammer für heftige Kritik. Sie warnt vor Risiken für Patienten.

Die Frage, welche medizinischen Aufgaben Apotheken künftig übernehmen könnten, sorgt in Österreich für Diskussionen. Öffentliche Aussagen aus dem Bereich der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), wonach Apotheken auch die Behandlung bestimmter Erkrankungen wie Mittelohrentzündungen übernehmen könnten, stoßen bei der Österreichischen Ärztekammer auf scharfe Kritik. Die Standesvertretung sieht dadurch die Patientensicherheit gefährdet und fordert Gesundheitsministerin Korinna Schumann zum Handeln auf.

Ärztekammer warnt vor möglichen Folgen

„Solche Aussagen zeugen von mangelnder medizinischer Sachkenntnis und stellen eine Gefahr für die Sicherheit unserer Patientinnen und Patienten dar“, kritisiert Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart in einer Aussendung. Besonders problematisch sei aus seiner Sicht, dass die entsprechenden Aussagen aus dem Umfeld einer Organisation stammen, die dem Gesundheitsministerium zugeordnet ist. Die Ärztekammer fordert daher, dass die Gesundheitsministerin eingreift und für eine Klarstellung sorgt. Eine Orientierung an Modellen wie jenem in England lehnt Steinhart ab.

Mittelohrentzündung als Streitpunkt

Besonders deutlich äußert sich Harald Schlögel, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und HNO-Facharzt. Ohrenschmerzen könnten unterschiedliche Ursachen haben und seien nicht immer leicht zu diagnostizieren. Eine ärztliche Untersuchung sei deshalb wichtig, um mögliche Komplikationen zu erkennen. Auch vor einem ungezielten Einsatz von Antibiotika warnt Schlögel. Dieser könne die Entwicklung resistenter Krankheitserreger begünstigen. Erkrankungen des Ohres dürften daher nicht grundsätzlich als harmlose Beschwerden betrachtet werden.

Ärztekammer fordert andere Lösungen

Statt medizinische Behandlungen verstärkt in Apotheken zu verlagern, fordert die Ärztekammer Verbesserungen bei der ärztlichen Versorgung. So sollten Medikamente künftig auch direkt in Arztordinationen abgegeben werden können, um Patienten zusätzliche Wege zu ersparen. Außerdem müssten die Arbeitsbedingungen für Kassenärzte verbessert werden, um dem bestehenden Ärztemangel entgegenzuwirken. Ob und in welcher Form Apotheken künftig zusätzliche medizinische Aufgaben übernehmen könnten, bleibt Gegenstand der Diskussion.