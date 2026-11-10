Neue Kennzeichnung: Das ändert sich jetzt bei Wiener Zucker

Pünktlich zur Weihnachtsbäckerei gibt es eine Neuerung im Supermarkt: Zwei beliebte Zuckerprodukte erhalten eine zusätzliche Kennzeichnung. Damit soll die heimische Herkunft künftig leichter erkennbar sein.

Wer in den kommenden Wochen Zutaten für die Weihnachtsbäckerei einkauft, könnte im Zuckerregal eine Veränderung bemerken. Kristall- und Staubzucker der Marke Wiener Zucker sind ab sofort mit dem rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel im Handel erhältlich. Die neue Kennzeichnung wurde am Montag (9. November) von AMA-Marketing in Wien vorgestellt. Damit können Konsumenten künftig direkt auf der Verpackung erkennen, dass die verwendeten Zuckerrüben aus Österreich stammen und auch hier verarbeitet wurden.

Das steckt hinter dem neuen Gütesiegel

Das AMA-Gütesiegel soll nicht nur die österreichische Herkunft sichtbar machen, sondern auch bestimmte Qualitätsstandards garantieren. Diese beginnen bereits beim Anbau der Zuckerrüben. Die teilnehmenden landwirtschaftlichen Betriebe setzen im Rahmen des österreichischen Agrarumweltprogramms ÖPUL unter anderem Maßnahmen zum Schutz von Böden und Grundwasser um. Auch bei der Verarbeitung müssen bestimmte Anforderungen an Reinheit und Hygiene eingehalten werden. Unabhängige Kontrollen sollen sicherstellen, dass die Vorgaben vom Rübenfeld bis zum fertigen Zucker erfüllt werden.

Unterstützung für heimische Bauern

Die Kennzeichnung soll außerdem die österreichischen Rübenbauern stärken. Denn wer gezielt heimischen Zucker kauft, unterstützt damit auch die Nachfrage nach österreichischen Zuckerrüben. Diese werden im AGRANA-Werk in Tulln (Niederösterreich) verarbeitet. „Wer zu österreichischem Zucker greift, entscheidet sich auch für unsere Rübenbäuerinnen und Rübenbauern“, betont Bauernbund-Präsident Georg Strasser in einer Aussendung. Die Kennzeichnung soll es Konsumenten erleichtern, beim Einkauf bewusst auf heimische Produkte zu setzen.