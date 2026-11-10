Motorschäden nach Tank-Stopp: Autos bleiben in Nachbarland plötzlich stehen

In Südtirol häufen sich derzeit die Meldungen über Motorschäden nach dem Tankvorgang. Das berichtet die dortige Verbraucherzentrale. Eine gemeinsame Ursache lasse sich bisher nicht feststellen, so die Experten.

„Seit einigen Wochen, zeitgleich mit dem Anstieg der Diesel- und Benzinpreise, haben die Meldungen an die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) über schwerwiegende Probleme und Schäden an Fahrzeugen, die unmittelbar nach dem Tanken auftraten, stark zugenommen“, heißt es in einem Bericht der VZS nun. Dabei würden die gemeldeten Fälle alle ähnliche Merkmale aufweisen: Nach wenigen Kilometern bleibt das Auto einfach stehen und muss in weiterer Folge abgeschleppt werden.

Worauf man besonders achten sollte

Laut VZS lasse sich weder eine gemeinsame Ursache feststellen, noch sei es möglich, den Verbrauchern eine Vorgehensweise beim Tanken zu empfehlen, die eventuelle Probleme mit Sicherheit ausschließen könne. Man sollte aber beim Tanken besonders darauf achten, dass man Belege aufbewahrt – also die Rechnung auch bei Selbstbedienung verlangen. Jene Probleme, die der Südtiroler Verbraucherzentrale gemeldet wurden, betreffen insbesondere Startschwierigkeiten, Leistungsverlust und das Absterben des Motors. Sollte das geschehen, sei es „wichtig, alle möglicherweise nützlichen Informationen umgehend zu sammeln und aufzubewahren“.

VZS rät, Rechnungen aufzubewahren

Die Berater der VZS empfehlen insbesondere, dass auf der Rechnung des Abschleppdienstes entweder die Adresse oder die Straßenkilometerangabe vermerkt werden sollte, an der bzw. bei der das Fahrzeug abgeholt wurde, sowie die Werkstatt, in die es gebracht wurde. Weiters wird geraten, eine Kraftstoffprobe aufzubewahren und die Werkstatt um eine technische Überprüfung und ein folgendes Gutachten zu bitten. Die Rechnungen – auch für den Abschleppdienst, die Reparatur und sonstiges – sollte man aufbewahren.

Problem „unverzüglich und schriftlich“ melden

Das Problem selbst, so die Verbraucherzentrale, soll man „unverzüglich und schriftlich“ dem zuständigen Tankstellenbetreiber und Mineralölkonzern melden und dabei angeben, wo man getankt hat, sowie welche Art und Menge an Treibstoff und die Probleme, die daraufhin aufgetreten sind. Beim Schreiben selbst rät man zu einem Einschreiben mit Rückschein oder per zertifizierter E-Mail, damit die Beanstandung sowie deren Zeitpunkt nachvollziehbar sei. Außerdem sollte man den als Schadensersatz geforderten Betrag zusammen mit dem IBAN angeben oder die gewünschte Art der Entschädigung nennen. Die VZS rät abschließend auch zu einer Frist für die Antwort und eventuell einem Nachsatz, dass man sich das Recht vorbehalte, ein zweites Schreiben mit dem geforderten Gesamtbetrag nachzusenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2026 um 07:19 Uhr aktualisiert