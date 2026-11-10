Ökostromabgaben fallen weg: Haushalte sparen rund 50 Euro

Strom wird 2027 etwas billiger: Die Regierung setzt die Ökostromabgaben ein Jahr lang aus. Ein durchschnittlicher Haushalt spart dadurch rund 50 Euro, auch Betriebe werden entlastet.

Das hat das Wirtschaftsministerium am Montagabend angekündigt. Konkret geht es um zwei Posten auf der Stromrechnung: den Förderbeitrag und die Förderpauschale. Mit diesen Abgaben wird der Ausbau von Ökostrom mitfinanziert. 2027 sollen beide auf null gesetzt werden.

So kommen die 50 Euro zustande

Gerechnet wird mit einem Haushalt, der 3.500 Kilowattstunden Strom im Jahr verbraucht. Ohne Umsatzsteuer fallen für ihn rund 25 Euro Förderbeitrag und 20 Euro Förderpauschale weg. Mit Umsatzsteuer ergibt das rund 50 Euro Ersparnis im Jahr.

Auch Betriebe zahlen weniger

Entlastet werden auch Unternehmen. Eine Tischlerei mit 55.000 Kilowattstunden Verbrauch im Jahr spart laut Ministerium rund 700 Euro inklusive Steuer. Bei einer großen Papierfabrik mit 55 Millionen Kilowattstunden sind es rund 180.000 Euro.

„Diesen Weg wollen wir konsequent fortsetzen“

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) verweist auf bisherige Maßnahmen: „Die Strompreise sind um rund zehn Prozent gesunken und bremsen damit die Teuerung. Diesen Weg wollen wir konsequent fortsetzen.“ Mit dem Aussetzen der Abgaben wolle man die Menschen entlasten, die Kosten für Betriebe senken und Arbeitsplätze stärken. Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ) erwartet, dass die Maßnahme auch die Inflation dämpft. Und NEOS-Energiesprecherin Karin Doppelbauer betont: Weil es im Fördersystem Mehreinnahmen gebe, könne man die Stromkosten senken, ohne beim Ausbau erneuerbarer Energie zu sparen.

Netzkosten als nächster Schritt

Die Regierung drehe an allen Hebeln, um die Stromkosten zu senken, sagt Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP). Als Nächstes sollen die Netzkosten sinken. Sie machen bei Haushalten rund ein Drittel der Stromrechnung aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2026 um 07:49 Uhr aktualisiert