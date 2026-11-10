Achtung: ID-Austria-Fake-Mail wieder im Umlauf
Erneut bekommt man Phishing-Mails "von ID-Austria", die auf gefälschte Seiten locken. Woran man sie erkennt und was man dagegen tun kann.
Derzeit ist eine Nachricht im Umlauf, die sich als Mitteilung von ID Austria ausgibt. ID Austria ist die digitale Identität, mit der man sich in Österreich online für Behördenwege ausweist. Die Nachricht fordert die Empfänger auf, ihre Profildaten zu überprüfen. Dafür soll man auf einen Button mit der Aufschrift „Jetzt Daten überprüfen“ klicken.
So läuft die Masche
Wer klickt, landet vermutlich auf einer sogenannten Phishing-Seite. Das sind gefälschte Webseiten, die echten Seiten nachgebaut sind, um an Zugangsdaten oder persönliche Angaben zu kommen. Dort wird dann voraussichtlich ein Login oder die Eingabe persönlicher Daten verlangt. Ziel der Betrüger ist es, genau diese Daten abzugreifen.
Hast du schon mal eine Phishing-E-Mail bekommen?
Daran erkennst du die Fälschung
Mehrere Details verraten den Betrug. Die Anrede ist unpersönlich: „Sehr geehrte(r) Bürger(in)“. Die Formulierung „Wichtige Information“ bleibt allgemein und nennt keinen konkreten Anlass. Und mit dem Hinweis auf eine angebliche „regelmäßige Systemaktualisierung“ wird Druck aufgebaut, damit Empfänger schnell und ohne nachzudenken handeln.
So erkennst du gefälschte Behörden-Nachrichten
- Absender prüfen: Überprüfe immer genau die Absenderadresse. Offizielle Behörden verwenden in der Regel eigene Domains, zum Beispiel @bmf.gv.at oder @oegk.at.
- Keine persönlichen Daten preisgeben: Finanzamt, ID Austria und ÖGK fordern dich niemals per E-Mail oder SMS auf, Passwörter, Kreditkartennummern oder Bankdaten bekanntzugeben.
- Vorsicht bei Links und Anhängen: Klicke nicht auf Links in verdächtigen Nachrichten und öffne keine unbekannten Anhänge. Sie können Schadsoftware enthalten oder auf gefälschte Webseiten führen.
- Dringlichkeit oder Drohungen: Betrüger bauen oft Druck auf und drohen mit Folgen wie einer Kontosperre, Mahngebühren, Inkassobüro oder Gerichtsvollzieher. Lass dich nicht unter Druck setzen.
- Offizielle Kanäle nutzen: Wenn du unsicher bist, ob eine Nachricht echt ist, kontaktiere die Behörde direkt über ihre offizielle Website oder Hotline. Nutze niemals die Kontaktdaten aus der verdächtigen E-Mail oder SMS.