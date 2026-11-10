Achtung: ID-Austria-Fake-Mail wieder im Umlauf

Erneut bekommt man Phishing-Mails "von ID-Austria", die auf gefälschte Seiten locken. Woran man sie erkennt und was man dagegen tun kann.

Derzeit ist eine Nachricht im Umlauf, die sich als Mitteilung von ID Austria ausgibt. ID Austria ist die digitale Identität, mit der man sich in Österreich online für Behördenwege ausweist. Die Nachricht fordert die Empfänger auf, ihre Profildaten zu überprüfen. Dafür soll man auf einen Button mit der Aufschrift „Jetzt Daten überprüfen“ klicken.

So läuft die Masche

Wer klickt, landet vermutlich auf einer sogenannten Phishing-Seite. Das sind gefälschte Webseiten, die echten Seiten nachgebaut sind, um an Zugangsdaten oder persönliche Angaben zu kommen. Dort wird dann voraussichtlich ein Login oder die Eingabe persönlicher Daten verlangt. Ziel der Betrüger ist es, genau diese Daten abzugreifen.

Hast du schon mal eine Phishing-E-Mail bekommen? Ja aber ich habe es sofort erkannt. Nein noch nie. Ja und ich habe sogar persönliche Daten angegeben. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Daran erkennst du die Fälschung

Mehrere Details verraten den Betrug. Die Anrede ist unpersönlich: „Sehr geehrte(r) Bürger(in)“. Die Formulierung „Wichtige Information“ bleibt allgemein und nennt keinen konkreten Anlass. Und mit dem Hinweis auf eine angebliche „regelmäßige Systemaktualisierung“ wird Druck aufgebaut, damit Empfänger schnell und ohne nachzudenken handeln.