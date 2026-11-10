Über 300 Liter möglich: „Enorme Regenmengen“ im Anmarsch auf Adriaraum

In den kommenden Tagen braut sich ein Italientief zusammen, das schließlich große Regenmengen vor allem im Adriaraum und Norditalien bringen wird. Auch Österreich wird gestreift - und könnte stellenweise weiß werden.

Extreme Regenmengen drohen in den kommenden Tagen dem Adriaraum. Dort braut sich nämlich ein Italientief zusammen, Experten warnen aktuell neben stürmischen Bedingungen vor teils über 300 Litern Regen pro Quadratmeter, die möglich sein könnten. Bereits am Dienstag sind in Italien etwa bis zu 100 Millimeter Regen innerhalb von 24 Stunden möglich. Besonders betroffen sind die Küstengebiete von Friaul-Julisch Venetien sowie die Küstengebirge zwischen Kroatien und Italien. Neben Starkregen wird auch vor Gewittern „im mittleren und nördlichen Landesteil“ gewarnt, heißt es in einem Bericht von „meteoweb“.

Zweite Starkregen-Welle am Donnerstag und Freitag

Eine zweite Welle dürfte dann am Donnerstag und Freitag über das Land ziehen. Wie es laut „wetteronline“ heißt, sind dann „enorme Regenmengen“ in Oberitalien und an der Adria möglich. Die Rede ist dabei von verbreitet 150 bis 200 Liter pro Quadratmeter bzw. „über 300 Liter Regen pro Quadratmeter“ an der kroatischen Küste, so die Experten. Zusätzlich wird eben auch noch Sturm erwartet – und in höheren Lagen „reichlich Schnee“.

Wetter in Österreich: Wo Schnee zum Thema werden könnte

Apropos Schnee: In Österreich könnte das dann vor allem in der Nacht auf Freitag und am Freitag selbst zum Thema werden. Laut aktuellen Prognosen, die allerdings noch unsicher sind und ganz davon abhängen, wo das Tief schließlich zu liegen kommt, könnte die Schneefallgrenze nördlich der Alpen auf deutlich unter 1.000 Meter sinken. Alles dazu auch hier: Schnee am Freitag: Wo es in Österreich bis in die Täler schneien könnte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2026 um 08:52 Uhr aktualisiert