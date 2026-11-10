FinanzOnline-Änderungen ab 2027: Was das jetzt konkret bedeutet

Am 1. Jänner 2027 tritt die neue FinanzOnline-Verordnung in Kraft - und bringt einige Änderungen und Anpassungen mit sich. Wir haben den Überblick für euch und wissen, was das für euch konkret bedeutet.

Die neue Verordnung soll dabei zur zentralen Rechtsgrundlage für FinanzOnline werden und die elektronische Kommunikation mit der Finanzverwaltung modernisieren. Dabei ist unter anderem geregelt, dass der Einstieg künftig insbesondere über die ID Austria geschehen soll. Gänzlich außer Kraft gesetzt werden die klassischen Zugangsdaten dann voraussichtlich mit 1. Oktober 2029.

Wie man zur ID Austria kommt und was bereits ab 2027 gilt

Nur in Ausnahmen ist es jedenfalls ab 2027 noch möglich, die „alte“ Zugangsweise mit Passwort und Benutzername zu bekommen – und zwar dann, wenn die Registrierung oder Nutzung einer E-ID (wie der ID Austria) nicht zumutbar ist. Möglich ist die Anmeldung demnach auch mit einer elektronischen Identität aus einem anderen EU-Land. Diese muss allerdings ein hohes Sicherheitsniveau haben. Wie man zur ID Austria kommt, könnt ihr etwa hier nachlesen: Wie du zur ID Austria kommst und was sie alles kann. In Steuerangelegenheiten kann man sich seit Jänner allerdings auch von einer Vertrauensperson vertreten lassen. Mehr dazu hier: 30.000 Österreicher lassen sich bei FinanzOnline helfen.

FinanzOnline: Funktionen für Eingaben verpflichtend

Außerdem wird über die Verordnung auch geregelt, dass die jeweils bestimmte Funktion für zig Arten von Eingaben verpflichtend sein wird. Heißt: Die bei vielen wohl recht beliebte Funktion „Sonstige Anbringen und Anfragen“ ist wirklich nur noch in Fällen erlaubt, für die es keine eigene Funktion gibt. Nutzt man sie dennoch weiterhin, obwohl man schriftlich wiederholt zum anderen Weg aufgefordert wird und eine Pflicht zur elektronischen Übermittlung besteht, drohen statt den bisherigen Nichtigkeitsfolgen sogar Strafen. Diese so genannten „Mutwillensstrafen“ können bis zu 700 Euro betragen. Übrigens: Weiterhin möglich bleibt die Einreichung des Steuerausgleichs per Papierformular.