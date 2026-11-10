Beliebteste Adventmärkte: Schönbrunn holt zum dritten Mal Platz eins

Punsch und gebrannte Mandeln: 71 Prozent der Österreicher wollen heuer auf einen Adventmarkt. Am beliebtesten ist zum dritten Mal in Folge der Markt beim Schloss Schönbrunn, zeigt eine Umfrage des Handelsverbands.

"Wenn die Menschen zum Punschtrinken, Gustieren und gemeinsamen Erleben in die Innenstadt kommen, profitiert davon auch der umliegende Handel.", meint Will.

"Wenn die Menschen zum Punschtrinken, Gustieren und gemeinsamen Erleben in die Innenstadt kommen, profitiert davon auch der umliegende Handel.", meint Will.

Die ersten Adventmärkte haben bereits geöffnet. Für eine Umfrage des Handelsverbands, der Interessenvertretung des Handels, hat das Institut Reppublika Research & Analytics zwischen 15. Oktober und 2. November 1.007 Menschen ab 18 Jahren online befragt. Ergebnis: Sieben von zehn planen heuer mindestens einen Adventmarktbesuch.

„Unsere Adventmärkte sind ein unverzichtbarer Bestandteil der österreichischen Weihnachtskultur und zugleich wichtige Frequenzbringer für die Orts- und Stadtzentren“, so Rainer Will.

Junge sind die größten Fans

Am größten ist die Lust auf Punsch und Lichterglanz bei den Jungen. 85 Prozent der 18- bis 28-Jährigen haben einen Besuch fix eingeplant, fast jeder Zweite von ihnen will sogar mehrere Märkte besuchen. Bei den 29- bis 43-Jährigen sind es 80 Prozent, bei den 44- bis 59-Jährigen 67 Prozent und bei den über 59-Jährigen 61 Prozent.

Hast du heuer vor auf den Weihnachtsmarkt zu gehen? Ja, auf jeden Fall! Wenn es sich ergibt, gehe ich gerne. Nein. Ich bin kein großer Fan von Weihnachtsmärkten. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Stimmung zählt am meisten

Der wichtigste Grund für den Besuch ist die Atmosphäre, das sagen 76 Prozent. Jeweils rund die Hälfte will Punsch oder Glühwein trinken oder Freunde treffen. Gutes Essen nennt etwa jeder Vierte, das Programm jeder Sechste. Gekauft wird vor allem Kulinarisches: Glühwein und Punsch liegen mit 64 Prozent klar vorne, dahinter Süßes wie Waffeln und Pikantes wie Ofenkartoffeln mit je 45 Prozent. Weihnachtsdeko kauft jeder Vierte, Spielzeug und Kunsthandwerk knapp jeder Fünfte.

Lichter in der Stadt gewünscht

87 Prozent finden eine stimmungsvolle Beleuchtung auf Adventmärkten wichtig. In Einkaufsstraßen und Stadtzentren sind es 76 Prozent, in Einkaufszentren 59 Prozent. Wieder sind es vor allem die Jungen, denen die Lichter in den Einkaufsstraßen wichtig sind.

Wien dominiert die Top 10

Auf Platz eins liegt wie schon in den beiden Vorjahren der Weihnachtsmarkt beim Schloss Schönbrunn. Sechs der zehn beliebtesten Märkte sind in Wien. Bester Markt außerhalb Wiens ist der Salzburger Christkindlmarkt auf Platz vier. Der Grazer Christkindlmarkt am Hauptplatz landet auf Platz sechs, der Mariazeller Advent auf Platz acht.

420 Millionen Euro Umsatz erwartet

Der Handelsverband rechnet heuer mit rund 420 Millionen Euro Umsatz auf den Advent- und Weihnachtsmärkten. Profitieren sollen Standbetreiber, regionale Produzenten, Kunsthandwerker und die Gastronomie, aber auch die Geschäfte in der Umgebung. „Wenn die Menschen zum Punschtrinken, Gustieren und gemeinsamen Erleben in die Innenstadt kommen, profitiert davon auch der umliegende Handel“, sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.