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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Frau, einen Block, wo Pension drauf steht, eine Geldtasche, einen Rechner, ein Sparschwein und eine Brille.
Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte tragen laut AK zu etwa einem Viertel das Pensionssystem in Österreich.
Österreich
10/11/2026
11 bis 12 Milliarden

Pensions-Milliarden von Zuwanderern: „Wer über sichere Pensionen spricht…“

Eine Untersuchung des Dema-Instituts im Auftrag der Wiener Arbeiterkammer (AK) zeigt laut Angaben der AK, dass Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte die Pensionen hierzulande stabilisieren würden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(372 Wörter)
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Demnach seien es rund elf bis zwölf Milliarden Euro im Jahr, die von Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte stammen würden – und damit „rund ein Viertel aller Pensionsbeiträge“, so die AK. Zwischen 2019 und 2025 ist dabei die Zahl der Beitragszahlenden mit Einwanderungshintergrund um 365.000 gestiegen, jene ohne jedoch um 155.000 gesunken. Heißt also konkret: Ohne Zuwanderung wären die Beitragszahler deutlich zurückgegangen, so sind sie aber um rund 210.000 gestiegen.

Das fordert die AK im Zusammenhang mit Zuwanderung nun

Laut AK wird ab 2029 jeder dritte Beitragszahler eine Einwanderungsgeschichte haben. Die elf bis zwölf Milliarden Euro teilen sich derzeit folgendermaßen auf: Rund fünf Milliarden Euro kommen von Erwerbstätigen mit EU-Hintergrund, 6,5 bis sieben Milliarden Euro von Erwerbstätigen aus Drittstaaten. Die AK fordert deshalb nun, dass ausländische Qualifikationen rascher anerkannt werden sollten, faire Arbeit statt Hilfsjobs gewährt wird und es einen Spurwechsel zur Rot-Weiß-Rot-Karte für Asylwerber geben soll, die die Kriterien erfüllen und ein konkretes Jobangebot haben. Die AK ist sich dabei sicher: „Das sichert Fachkräfte und bringt von Tag eins an Steuern und Pensionsbeiträge.“

„Wer über sichere Pensionen spricht, darf…“

AK-Präsidentin Renate Anderl meint dazu: „Wer über sichere Pensionen spricht, darf über die Leistung von Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte nicht schweigen.“ Denn: „Während bei den Beschäftigten mit österreichischer Staatsangehörigkeit die Pensionierungswelle rollt, haben 365.000 zusätzliche Erwerbstätige das System stabilisiert. Sie zahlen ein, packen an und sichern den Lebensstandard der älteren Generation. Gleichzeitig halten sie vom Spital über den Bau bis in akademische Spitzenberufe unser Land am Laufen.“ Anderl fordert in dem Zug „eine Politik, die vorhandene Fähigkeiten nutzt, statt Menschen in Hilfsjobs zu blockieren“.

„Das eigentliche Problem für unsere Pensionen ist nicht die Zuwanderung“

Ähnlich sieht das auch Wolfgang Panhölzl, Leiter der Abteilung Sozialversicherung der AK Wien: „Das eigentliche Problem für unsere Pensionen ist nicht die Zuwanderung, sondern die niedrige Geburtenrate – und Zuwanderung ist die Lösung dafür.“ Eines sei für ihn dementsprechend klar: „Der entscheidende Hebel für das Beschäftigungsvolumen und die Pensionsfinanzierung ist die Zuwanderung. Nur dadurch können die Pensionen der Babyboomer und der Jungen gewährleistet werden.“

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