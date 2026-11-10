Zukunftsdepot: Rechnungshof vermisst Plan für die Finanzierung

Der Rechnungshof übt scharfe Kritik am geplanten Zukunftsdepot für Kinder. Ihm fehlt vor allem ein Plan, woher das Geld kommen soll. Auch Bundesländer und Sozialorganisationen sind mit dem Modell unzufrieden.

Die Regierung will ein steuerlich begünstigtes Depot für unter 18-Jährige einführen. In der Begutachtung des Gesetzesentwurfs gibt es viel Kritik, besonders deutlich fällt die Stellungnahme des Rechnungshofs aus. Er stößt sich an der Frist von nur zehn Tagen, an fehlenden Angaben zu den Kosten und an der Belastung des Familienlastenausgleichsfonds (FLAF). Aus diesem Topf werden Familienleistungen wie die Familienbeihilfe bezahlt. Darüber berichten Die Presse und die APA.

Rechnungshof warnt vor Löchern

Der Rechnungshof habe schon mehrfach gewarnt, dass Ausgaben und Einnahmen im FLAF auseinanderklaffen und der zugehörige Reservefonds hoch verschuldet sei. Nun soll aus diesem Fonds eine neue Leistung bezahlt werden. Mit welchen Maßnahmen der zusätzliche Geldbedarf gedeckt wird, lege der Entwurf aber nicht dar, kritisiert der Rechnungshof.

136,6 Millionen Euro Belastung

Die Folgenabschätzung zu den Kosten sei erst zwei Tage vor Ende der Frist nachgereicht worden. Darin rechnet man mit Mindererträgen von rund 43 Millionen Euro und Ausgaben von rund 93,6 Millionen Euro. Für Bund, Länder und Gemeinden ergibt das zusammen eine Belastung von 136,6 Millionen Euro. Was fehle, seien Zahlen zu den Steuern, die durch die geplanten Steuerbefreiungen entgehen, und zum Mehraufwand für die Finanzverwaltung. Seriös beurteilen könne man das in der kurzen Zeit nicht, so der Rechnungshof. Auch die Bundesländer sind skeptisch. Vorarlberg verlangt, dass die vorerst für zwei Jahre geplante Finanzierung aus dem FLAF die Länder später nicht indirekt belastet. Zudem bringe die Steuerbegünstigung weniger Einkommensteuer. Diese teilen sich Bund, Länder und Gemeinden, daher wären auch Vorarlberg und seine Gemeinden betroffen. Ähnlich sieht es die Steiermark. Sie rechnet für die Länder von 2027 bis 2030 mit einem Minus von neun Millionen Euro. Verlieren Länder und Gemeinden Einnahmen, ohne eingebunden zu werden, greife das „gravierend“ in den Finanzausgleich ein, heißt es von der steirischen Landesregierung.

Volkshilfe sieht Vorteil für Reiche

Die Volkshilfe warnt, wie zuvor schon Arbeiterkammer, ÖGB und andere Sozialorganisationen, dass vor allem Wohlhabende profitieren würden. Sie lehnt das Zukunftsdepot in dieser Form ab, weil es „soziale Ungleichheit stabilisiert, anstatt sie zu minimieren“.