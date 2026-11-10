Christoph Baumgartner steht vor ÖFB-Comeback

Gute Neuigkeiten für Christoph Baumgartner. Nach seiner schweren Oberschenkelverletzung kann er nun in den kommenden Nations League-Partien wieder für den ÖFB auflaufen.

„Ich freue mich natürlich sehr, dass ich wieder zurück bin. Es hat jetzt schon in den ersten Stunden, obwohl wir noch nicht mal Training gehabt haben, schon Spaß gemacht mit den Jungs“, zeigt sich Christoph Baumgartner am Dienstag am ÖFB-Campus erleichtert. Im letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft 2026 zog sich der offensive Mittelfeldspieler eine Sehnenverletzung zu. Das Großevent fiel für ihn aus, er musste ein halbes Jahr pausieren.

„Es gibt Situationen, die schwierig sind“

„Es gibt einfach Situationen, die schwierig sind, und die heißt es zu meistern. Darauf bin ich wirklich sehr stolz, dass ich das mit meinen Leuten und meinem Umfeld sehr positiv bewältigt habe“, blickt der 27-Jährige auf die herausfordernde Zeit zurück. Ende Oktober konnte „Baumi“ schließlich wieder auf den Platz zurückkehren.

Der Traum von der WM lebt weiter

„Die WM bleibt für mich eines der größten Ziele in meiner Karriere. Ich werde alles daran setzen dass wir uns wieder qualifizieren. Jetzt heißt es weitermachen, wir haben uns eine super Ausgangssituation erarbeitet, und das müssen wir jetzt vergolden.