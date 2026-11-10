Erster Schnee in Österreich: Wann wird es in deiner Stadt weiß?

Der Winter rückt näher und mit ihm die Frage nach dem ersten Schnee. Doch wann werden Österreichs Landeshauptstädte üblicherweise weiß? Zwischen den einzelnen Städten gibt es deutliche Unterschiede.

Der November ist da und viele Österreicher warten bereits auf die ersten Schneeflocken. Während es in höheren Lagen schon winterlich werden kann, müssen sich die Bewohner der Landeshauptstädte meist noch etwas gedulden. Wann der erste Schnee tatsächlich liegen bleibt, unterscheidet sich nämlich deutlich von Stadt zu Stadt. Daten der GeoSphere Austria zeigen, wo der Winter statistisch besonders früh Einzug hält und welche Landeshauptstadt am längsten auf die erste Schneedecke warten muss.

Hier kommt der erste Schnee besonders früh

Wer sich nach einer weißen Winterlandschaft sehnt, hat in Innsbruck statistisch besonders früh gute Chancen. Am Flughafen der Tiroler Landeshauptstadt wird die erste Schneedecke im langjährigen Durchschnitt bereits am 19. November registriert. Knapp dahinter liegt Salzburg mit dem 21. November. Etwas länger dauert es gewöhnlich in Eisenstadt. Dort liegt der durchschnittliche Termin am 26. November. In Bregenz, Linz, St. Pölten und Klagenfurt ist es jeweils der 27. November. Graz folgt einen Tag später.

Wien muss am längsten warten

Am spätesten kommt die erste Schneedecke im langjährigen Mittel nach Wien. An der Messstation Hohe Warte fällt der durchschnittliche Termin auf den 30. November. Damit liegt die Bundeshauptstadt elf Tage hinter Innsbruck.

Ein Überblick: Landeshauptstadt Durchschnittlicher Termin Innsbruck 19. November Salzburg 21. November Eisenstadt 26. November Bregenz 27. November Linz 27. November St. Pölten 27. November Klagenfurt 27. November Graz 28. November Wien 30. November

Kommt der Schnee schon am Freitag?

Ein erster winterlicher Wetterumschwung könnte in den kommenden Tagen bevorstehen. Laut der aktuellen ORF-Wetterprognose sinkt die Schneefallgrenze in der Nacht auf Freitag (13. November) an der Nordseite der Alpen stellenweise auf unter 1.000 Meter. Am Freitagmorgen sind Regen und Schneefall in weiten Teilen Österreichs möglich. Besonders im Salzkammergut könnte die Schneefallgrenze bis auf etwa 600 Meter sinken. In den Südalpen wird sie hingegen teilweise noch bei rund 2.000 Metern erwartet. Für die Landeshauptstädte bedeutet das allerdings noch keine gesicherte weiße Überraschung. Ob Schnee bis in tiefe Lagen fällt und dort auch liegen bleibt, hängt von der weiteren Temperatur- und Niederschlagsentwicklung ab.

Der erste Schnee kommt immer später

Ein Blick auf die langfristige Entwicklung zeigt außerdem, dass sich der Winterbeginn in Österreich verändert hat. Laut GeoSphere Austria ist die erste Schneedecke in den Landeshauptstädten durch die Klimaerwärmung mittlerweile durchschnittlich ein bis zwei Wochen später zu erwarten als in früheren Jahrzehnten. Einzelne Schneeflocken können natürlich deutlich früher fallen. Entscheidend für eine geschlossene Schneedecke ist allerdings, dass der Schnee tatsächlich am Boden liegen bleibt.