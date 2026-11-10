Keine Einigung bei Bahn-KV: Nächste Verhandlung steht fest

Auch in der vierten Verhandlungsrunde für den Eisenbahn-Kollektivvertrag konnte keine Einigung erzielt werden. Im Mittelpunkt steht eine mögliche Arbeitszeitverkürzung. Am 18. November wird weiterverhandelt.

Die Verhandlungen über den neuen Kollektivvertrag für die österreichischen Eisenbahnunternehmen gehen in die nächste Runde. Auch beim vierten Treffen am Dienstag (10. November) konnten sich die Arbeitgeberseite und die Gewerkschaft vida nicht auf einen Abschluss einigen. Besonders intensiv wurde über eine mögliche Verkürzung der Wochenarbeitszeit diskutiert. Immerhin gibt es nun erstmals eine gemeinsame Berechnung der damit verbundenen Kosten. Die Gespräche sollen am Mittwoch (18. November) fortgesetzt werden.

Streitpunkt Arbeitszeitverkürzung

Eine zentrale Herausforderung sind die unterschiedlichen Arbeitszeitmodelle innerhalb der Branche. Während einige Eisenbahnunternehmen bereits eine Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden haben, arbeiten Beschäftigte anderer Betriebe noch 40 Stunden pro Woche. Eine Angleichung könnte besonders für private Regionalbahnen und Güterbahnen zusätzliche Kosten verursachen. Die Arbeitgeber fordern deshalb, auch Zuschläge und mögliche Änderungen der kollektivvertraglichen Rahmenbedingungen in die Berechnungen einzubeziehen. „Die vierte Runde war hart, erstmals liegt eine gemeinsame Berechnung und monetäre Bewertung der Arbeitszeitverkürzung vor“, erklärt Thomas Scheiber, Verhandlungsführer auf Arbeitgeberseite, in einer Aussendung.

Zweijahresabschluss wieder im Gespräch

Eine wichtige Rolle spielt auch die Laufzeit des neuen Kollektivvertrags. Der ursprünglich angestrebte Zweijahresabschluss ist erneut Grundlage der Gespräche. Aus Sicht der Arbeitgeber wäre eine Arbeitszeitverkürzung nur im Rahmen einer solchen Vereinbarung wirtschaftlich tragbar. Die Gewerkschaft vida betont hingegen, dass eine Verkürzung der Arbeitszeit seit Jahren gefordert werde. Verhandlungsleiter Gerhard Tauchner sieht in den nun vorliegenden Berechnungen eine Grundlage für weitere Gespräche.

Entscheidung könnte am 18. November fallen

Die wirtschaftliche Situation der Bahnunternehmen bleibt ebenfalls Thema. Laut Arbeitgeberseite stehen vor allem Güterbahnen unter erheblichem Druck. Private Regionalbahnen seien zudem stark von öffentlichen Budgets abhängig. Die rollierende Inflation wird in der Aussendung mit 3,26 Prozent angegeben. Beide Verhandlungsseiten betonen, dass sie beim nächsten Treffen am 18. November eine Einigung anstreben. Ob dann tatsächlich ein Abschluss gelingt, bleibt allerdings offen.