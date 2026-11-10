Neue Pflicht bei Austrian Airlines: Das müssen Fluggäste jetzt wissen

Wer mit Austrian Airlines fliegt, muss sich beim Online-Check-in auf eine Änderung einstellen. Seit 2. November gelten neue Vorgaben für Abflüge aus Österreich. Doch es gibt auch Ausnahmen.

Für Flugreisende gibt es eine wichtige Neuerung: Wer bei Austrian Airlines online einchecken möchte, benötigt seit 2. November 2026 eine sogenannte „Travel ID“. Die neue Regelung betrifft den Check-in über die Website und die App der Fluggesellschaft. Wie die Lufthansa Group auf ihrer offiziellen Website mitteilt, wird die Registrierungspflicht schrittweise auf weitere Abflugregionen ausgeweitet. Bis Ende November soll die Umstellung abgeschlossen sein.

Was steckt hinter der neuen Pflicht?

Die Travel ID ist ein kostenloses Benutzerkonto, mit dem sich Reisende bei mehreren Fluggesellschaften der Lufthansa Group anmelden können. Dazu zählen neben Austrian Airlines auch Lufthansa, SWISS, Brussels Airlines, Air Dolomiti, Edelweiss und Discover Airlines. Wer künftig online einchecken möchte, muss sich mit seiner Travel ID anmelden. Eine Registrierung ist mit der persönlichen E-Mail-Adresse möglich. Die Fluggesellschaften wollen damit ihre digitalen Dienste vereinheitlichen. Reisende können ihre Buchungen und persönlichen Daten über einen gemeinsamen Zugang verwalten.

Diese Fristen gelten für Reisende

Die Einführung erfolgt in mehreren Etappen. Für Abflüge aus Österreich gilt die neue Regelung bereits seit dem 2. November. Weitere Termine stehen allerdings noch bevor:

16. November 2026: Die Pflicht wird auf Abflüge aus München und Zürich sowie aus den USA, Kanada und Mexiko ausgeweitet.

30. November 2026: Auch Abflüge aus Frankfurt und allen übrigen Regionen werden umgestellt.

Betroffene Passagiere werden laut Lufthansa Group vor ihrem Abflug per E-Mail, in der Check-in-Einladung und direkt auf der Check-in-Seite über die neue Voraussetzung informiert.

Geht der Check-in auch ohne Travel ID?

Wer kein Benutzerkonto erstellen möchte, kann weiterhin direkt am Flughafen einchecken. Sowohl am Check-in-Schalter als auch an den entsprechenden Automaten ist dafür keine Travel ID erforderlich. Außerdem gibt es Ausnahmen für bestimmte Buchungen. Dazu zählen unter anderem Gruppenreisen, Tickets anderer Fluggesellschaften sowie ausgewählte Veranstalter- und Charterbuchungen. Bei diesen kann der Online-Check-in weiterhin mit den vom Reisebüro oder Reiseveranstalter bereitgestellten Daten erfolgen. Auch Familien müssen nicht unbedingt für jedes Mitglied ein eigenes Konto erstellen. Übernimmt eine Person den Online-Check-in für alle gemeinsam gebuchten Reisenden, genügt deren Travel ID. Lufthansa Group für Geschäftskunden

So funktioniert der Online-Check-in künftig

Auf der Website von Austrian Airlines wird der neue Ablauf bereits erklärt. Zunächst müssen Reisende ihre Buchung mit Namen und Buchungscode beziehungsweise Ticketnummer aufrufen. Anschließend erfolgt die Anmeldung mit einer bestehenden Travel ID oder die Erstellung eines neuen Kontos. Danach können die erforderlichen Reiseinformationen eingegeben und der Check-in abgeschlossen werden. Laut Austrian Airlines öffnet der Online-Check-in für Flüge von oder nach Wien in der Regel 47 Stunden vor dem geplanten Abflug. Für einzelne Reiseziele gelten abweichende Fristen.