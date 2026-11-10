Regen und Wolken: Doch eine Region darf sich über 16 Grad freuen

Der Mittwoch zeigt sich in Österreich überwiegend von seiner grauen Seite. Während im Norden und Westen zeitweise Regen fällt, dürfen sich einige Regionen über kurze Sonnenfenster freuen. Im Westen wird es überraschend mild.

Der Mittwoch (11. November) bringt in weiten Teilen Österreichs trübes und wechselhaftes Herbstwetter. Mit einer westlichen Höhenströmung ziehen immer wieder dichte Wolkenfelder über das Land. Besonders im Norden und Osten bleibt der Himmel über weite Strecken des Tages bedeckt. Im Süden können sich zudem gebietsweise hartnäckige Hochnebelfelder halten.

Regen und nur wenig Sonnenschein

Vor allem im Norden und Westen muss zeitweise mit Regen gerechnet werden. Dazwischen können die Wolken zwar vorübergehend auflockern und der Sonne etwas Platz machen, längere sonnige Abschnitte sind allerdings selten. Der Wind weht überwiegend schwach aus Ost bis Süd, im Osten kann er stellenweise auch mäßig auffrischen.

Im Westen wird es deutlich milder

Auch bei den Temperaturen zeigen sich deutliche Unterschiede. In den frühen Morgenstunden liegen die Werte zwischen minus 1 und plus 6 Grad. Tagsüber werden in den meisten Regionen Höchsttemperaturen von 5 bis 10 Grad erreicht. Deutlich wärmer wird es hingegen im Westen Österreichs: Dort sind sogar 11 bis 16 Grad möglich.