Weihnachtsmärkte: EU ändert Bestimmung für Glühwein

Auf Österreichs Weihnachtsmärkten könnte Gästen heuer ein neuer Begriff begegnen. Grund ist eine EU-Regelung, die den Verkauf von Glühwein ohne Alkohol erleichtert. Bisher mussten Anbieter oft auf Fantasienamen ausweichen.

Künftig dürfen Heißgetränke aus entalkoholisiertem Wein offiziell als „alkoholfreier Glühwein“ verkauft werden. Voraussetzung ist, dass der Alkoholgehalt unter 0,5 Prozent liegt. Bislang war diese Bezeichnung rechtlich nicht zulässig. Standbetreiber mussten daher kreative Namen wie „Kinderpunsch“, „Winterzauber“ oder „Glühpunsch“ verwenden.

EU lockert Regeln

Möglich macht das eine Änderung im europäischen Weinrecht. Die neue Regelung soll für mehr Klarheit bei Konsumenten sorgen und alkoholfreie Varianten besser von anderen gewürzten Heißgetränken unterscheiden. An den typischen Zutaten wie Zimt, Nelken, Sternanis oder Zitrusschalen ändert sich dadurch nichts.

Beliebte Alternative

Die alkoholfreien Varianten werden vor allem bei Autofahrern, Familien und Menschen beliebt, die bewusst auf Alkohol verzichten möchten. Geschmacklich kommen sie laut Experten dem klassischen Glühwein oft sehr nahe.