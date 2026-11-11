Große Trauer um junges Vereinsmitglied (21): „Du wirst uns fehlen“

Mit großer Trauer nimmt der Verein Arzler Fasnacht Abschied von Tobias B. Der 21-Jährige war mit viel Leidenschaft bei der Fasnacht dabei und verstarb am 8. November 2026 im jungen Alter von nur 21 Jahren.

Der Verein Arzler Fasnacht im Pitztal (Tirol) trauert um eines seiner Mitglieder: Tobias B. ist am 8. November 2026 im Alter von nur 21 Jahren verstorben. In einem emotionalen Nachruf erinnern seine Fasnachtskameraden an einen jungen Mann, der sich mit großer Begeisterung für die gemeinsame Leidenschaft engagierte.

„Ein motivierter Fasnachtler, auf den man sich verlassen konnte“

Tobias sei weit mehr als nur ein Teil der Fasnacht gewesen. Er habe den Verein mit seiner Motivation und seinem Einsatz bereichert. „Ein motivierter Fasnachtler, auf den man sich immer verlassen konnte und der stets da war, wenn es um unsere gemeinsame Leidenschaft ging“, heißt es im Nachruf. Besonders seine Vorfreude auf die Fasnachtszeit sei unvergessen. „Man musste Tobias nur ansehen, wenn wieder die Fasnacht vor der Tür stand. Seine Freude, seine Begeisterung und sein Herzblut waren ihm jedes Mal anzumerken“, schreiben seine Kollegen. Für Tobias sei die Fasnacht nicht einfach nur ein Hobby gewesen, sondern ein Stück Lebensfreude, Gemeinschaft und Zusammenhalt. Auch wenn er nun nicht mehr dabei sein könne, werde er im Verein einen festen Platz behalten. „Lieber Tobias, du wirst uns fehlen“, verabschieden sich seine Fasnachtskameraden.

Große Trauer: „Du warst das Herz unserer Familie“

Auch die Familie des 21-Jährigen verleiht ihrer Trauer Ausdruck. In der Parte erinnert sie an einen geliebten Sohn, Bruder, Schwager, Cousin, Neffen, Patenkind und Enkel. „Du warst das Herz unserer Familie. Ein großartiger Mensch ist von uns gegangen“, heißt es in der Trauerbekundung. Und weiter: „In Liebe haben wir dich begleitet, in Liebe lassen wir dich gehen.“

„Du bleibst unvergessen“

Die Begräbnismesse mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Samstag, dem 14. November 2026, um 14 Uhr in der Filialkirche Leins statt. Am Donnerstag und Freitag wird jeweils um 20 Uhr der Rosenkranz gebetet. „Du bleibst unvergessen“, verabschiedet sich die Familie von Tobias. Auch seine Fasnachtskameraden werden ihn in liebevoller Erinnerung behalten.

Auch Fußballverein trauert um Tobias

Auch die SPG Raika Pitztal nimmt Abschied von Tobias Bartl. Wie der Fußballverein in einem Nachruf mitteilte, war Tobias seit 2013 für die Spielgemeinschaft im Einsatz und damit bereits seit vielen Jahren Teil des Vereins. „Tobi war stets ein verlässliches Vereinsmitglied und vor allem auch ein hilfsbereiter Freund“, heißt es in den bewegenden Worten. Besonders sein Einsatz auf dem Rasen und sein Lachen in der Kabine würden fehlen. „Wir versprechen dir, dass du für immer ein Teil unseres Vereins bleiben wirst“, verabschiedet sich die SPG Raika Pitztal von ihrem langjährigen Spieler.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2026 um 06:58 Uhr aktualisiert