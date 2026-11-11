Pensionisten in Rage: Doppelte Pension „muss tabu bleiben“

Obwohl Ende Oktober die doppelte Pension aufs Konto gekommen ist, geht es Mitte November wieder um sie. Neuerlich wurde die Forderung laut, diese auch in die Pflegefinanzierung mit einzubeziehen. Das sorgt für Kritik.

Bei einer Pressekonferenz am Dienstag hat Gemeindebundpräsident Johannes Pressl einmal mehr gefordert, dass die 13. und 14. Pension von Pflegeheimbewohnern Ende April und Ende Oktober zur Finanzierung der Heimkosten herangezogen werden soll. Das sorgt naturgemäß für Aufregung beim Seniorenbund und dem Pensionistenverband Österreich (PVÖ).

„Auch diese Menschen haben ein Recht auf Würde“

Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec etwa habe „Verständnis für die finanziellen Herausforderungen der Gemeinden“. Aber: „Die Pflegefinanzierung darf nicht auf dem Rücken pflegebedürftiger Menschen ausgetragen werden. Wer im Pflegeheim lebt, leistet mit 80 Prozent der laufenden Pension ohnehin einen erheblichen Beitrag. Auch diese Menschen haben ein Recht auf Würde, persönliche Wünsche und die finanzielle Freiheit, selbst über ihre Bedürfnisse zu entscheiden. Der 13. und 14. Pensionsbezug muss tabu bleiben!“

Das fordert der Seniorenbund nun

Da in der Pressekonferenz auch auf die Finanzierung der 24-Stunden-Betreuung zu Hause verwiesen wurde, meint Korosec außerdem: „Mehr Gerechtigkeit zwischen den Pflegeformen erreicht man nicht, indem man Pflegeheimbewohnern etwas wegnimmt, sondern indem man die Betreuung zu Hause besser unterstützt.“ Daher fordert sie – wie auch schon seit Jahren – die monatliche Förderung für zwei selbstständige Betreuungskräfte von 800 auf 1.600 Euro zu verdoppeln und die seit 2007 unveränderte Einkommensgrenze von 2.500 auf 4.000 Euro netto anzuheben. Ihrer Meinung nach würde das die Pflege zu Hause stärken und gleichzeitig auch Pflegeheime und damit die öffentliche Hand entlasten.

„Trifft die Menschen, die sich am wengisten wehren können“

Auch Birgit Gerstorfer, Präsidentin des Pensionistenverbands Österreich (PVÖ), stößt der neuerliche Vorstoß sauer auf. Würde man 80 Prozent der 13. und 14. Pension von Pflegeheimbewohnern einbehalten, würde das genau die Menschen treffen, „die sich am wenigsten wehren können“, ist sie sich sicher. Bei einer Bruttopension von 1.600 Euro würden im Jahr aktuell 6.600 Euro übrig bleiben, so der Gemeindebund. „Das sind 550 Euro im Monat. Davon muss alles bezahlt werden, was das Heim nicht übernimmt: die neue Brille, der Selbstbehalt für Hörgerät oder Zahnersatz, orthopädische Schuhe, Friseur, Fußpflege, Kleidung, das Telefon und die neuen Selbstbehalte beim Krankentransport“, rechnet Gerstorfer nun vor. Für sie seien die 550 Euro im Monat also „kein Überschuss, sondern das letzte Stück finanzielle Selbstbestimmung“.

Frauen würden „ein zweites Mal bestraft“

Übrigens: Die 1.600 Euro Bruttopension entsprechen fast genau der durchschnittlichen Frauenpension (Anmerkung: 1.614 Euro brutto). „Getroffen würden also vor allem Frauen. Viele von ihnen haben ohnehin eine niedrige Pension, weil sie selbst jahrzehntelang Kinder betreut und Angehörige gepflegt haben. Sie würden ein zweites Mal bestraft“, schüttelt Gerstorfer den Kopf. Zudem weist sie das Argument, dass das Geld bei den Kindern und Enkeln landen würde, scharf zurück: „Das ist das Geld der Pensionist*innen. Ob jemand der Enkelin den Führerschein mitfinanziert oder sich einen Ausflug gönnt, entscheidet die Person selbst und nicht der Gemeindebund.“

„Wer mehr Geld braucht, soll dort suchen, wo es vorhanden ist“

Gerstorfer findet abschließend, dass Pflege eine Aufgabe der ganzen Gesellschaft sei. „Wer mehr Geld dafür braucht, soll dort suchen, wo es wirklich vorhanden ist: bei großen Vermögen und Millionenerbschaften. Nicht im Nachtkästchen der Pflegeheimbewohnerin.“ Zudem sei ein Ausbau nötig, der alle entlastet: Dabei spricht der PVÖ mehr mobile Dienste und leistbare Tageszentren echte Entlastung für pflegende Angehörige und einen dauerhaft gut ausgestatteten Pflegefonds an.