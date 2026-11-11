Laute Knallgeräusche am Himmel: Das steckt dahinter

Wer dieser Tage einen lauten Knall am Himmel hört, muss nicht gleich erschrecken. Von 10. bis 12. November 2026 führt das österreichische Bundesheer wieder Trainingsflüge mit seinen Eurofightern durch.

Ein plötzliches Donnern, obwohl weit und breit kein Gewitter in Sicht ist? Das könnte in diesen Tagen in Österreich öfter vorkommen. Dahinter steckt eine Übung der Eurofighter des österreichischen Bundesheeres. Wie bereits im Oktober angekündigt, finden von Dienstag, dem 10. November, bis Donnerstag, dem 12. November 2026, erneut Trainingsflüge über Österreich statt. Dabei erreichen die Kampfjets teilweise Überschallgeschwindigkeit, was am Boden als lauter Knall wahrgenommen werden kann. Grund zur Beunruhigung besteht deshalb aber nicht.

Warum die Eurofighter die Schallmauer durchbrechen

Die Überschallflüge sind Teil der Ausbildung der Eurofighter-Piloten. Im Ernstfall müssen sie in der Lage sein, unbekannte Flugzeuge möglichst rasch zu erreichen und gegebenenfalls abzufangen. Dafür kann es notwendig sein, ihre Kampfjets auf Überschallgeschwindigkeit zu beschleunigen. Solche Einsätze erfordern nicht nur fliegerisches Können, sondern auch eine enge Zusammenarbeit zwischen Piloten, Radaroffizieren und der zivilen Flugsicherung. Ein Training im Flugsimulator allein reicht laut Bundesheer nicht aus, da sich die körperlichen Belastungen bei derartigen Geschwindigkeiten nicht vollständig nachstellen lassen.

Auch am Abend sind Flüge möglich

Im Rahmen der aktuellen Übung sind die Trainingsflüge auch außerhalb der üblichen Betriebszeiten bis 19 Uhr vorgesehen. Dabei geht es unter anderem darum, neue Piloten auf Einsätze bei Dunkelheit vorzubereiten. Zum Einsatz kommen auch neu eingeführte Nachtsichtbrillen. Mit ihrer Hilfe sollen die Piloten lernen, andere Flugzeuge selbst bei schlechten Sichtverhältnissen zu erkennen und abzufangen.

Bundesheer bittet um Verständnis

Auch wenn ein Überschallknall überraschend und mitunter sehr laut sein kann, gehört das Training laut Bundesheer zur Vorbereitung auf die Überwachung des österreichischen Luftraums. Die Piloten müssen solche Manöver regelmäßig üben, um im Bedarfsfall schnell und sicher reagieren zu können.