Drei von vier Jugendlichen verfehlen Bildungsziele in Deutsch oder Mathe

Nur 27 Prozent der Jugendlichen in der 8. Schulstufe erreichen in Deutsch und Mathematik die Bildungsstandards. Das zeigt ein neuer Bericht. In Englisch sind die Ergebnisse dagegen so gut wie noch nie.

Das Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS) hat erstmals einen Bundesergebnisbericht zur Kompetenzmessung iKM PLUS in der Sekundarstufe I vorgelegt. Getestet wurden Schülerinnen und Schüler der 8. Schulstufe, also der vierten Klasse Mittelschule und AHS, in den Jahren 2023 bis 2025. Die Tests finden im ersten Semester statt, die Bildungsstandards gelten für das Ende der 8. Schulstufe.

Deutsch und Mathe im Minus

In Mathematik erreichen oder übertreffen 40 Prozent die Bildungsstandards. 37 Prozent schaffen sie nur teilweise, 23 Prozent gar nicht. Beim Lesen in Deutsch sieht es ähnlich aus: 41 Prozent erreichen die Ziele, 38 Prozent teilweise, 21 Prozent nicht. In beiden Fächern sind es weniger als bei den letzten Überprüfungen 2016 und 2017. Der Aufwärtstrend seit 2009 ist damit unterbrochen. Nur 27 Prozent schaffen die Standards in beiden Fächern. 46 Prozent erreichen sie in keinem der beiden. Damit verfehlen drei von vier Jugendlichen die Ziele in zumindest einem Fach.

© iKMPLUS (2023–2025), BIST-Ü 2013–2019. Verteilung der Kompetenzstufen im Trend in Mathematik, Deutsch (Lesen) und Deutsch (Zuhören). Anmerkung von Seitens iKMPLUS zur Bildungsstandardüberprüfung (BIST-Ü): „Die Ergebnisse der BIST-Ü werden hier zur besseren Vergleichbarkeit zum Zeitpunkt der iKMPLUS-Durchführung dargestellt. Abweichungen von 100 % sind rundungsbedingt.“

Englisch so gut wie nie

Ganz anders in Englisch: 99 Prozent haben zumindest Grundkenntnisse, 58 Prozent sogar fortgeschrittene. Im Schnitt schnitten die Jugendlichen um 18 Punkte besser ab als 2019. Laut Bericht dürfte das auch daran liegen, dass Jugendliche im Alltag und über Medien viel mit Englisch zu tun haben.

© iKMPLUS (2023–2025), BIST-Ü 2013–2019 Verteilung der Kompetenzstufen im Trend in Englisch (Lesen) und Englisch (Zuhören). Anmerkung von Seitens iKMPLUS zur Bildungsstandardüberprüfung (BIST-Ü): „Die Ergebnisse der BIST-Ü werden hier zur besseren Vergleichbarkeit zum Zeitpunkt der iKMPLUS-Durchführung dargestellt. Abweichungen von 100 % sind rundungsbedingt.“

Große Unterschiede zwischen Schulen

Deutliche Unterschiede gibt es je nach Erstsprache. Von den Jugendlichen mit Deutsch als Erstsprache erreichen 33 Prozent die Standards in beiden Fächern, von jenen mit einer anderen Erstsprache zwölf Prozent. Beim Lesen entspricht der Abstand etwas mehr als eineinhalb Lernjahren. Noch stärker zählt die soziale Lage der Schule. An Schulen mit sehr schwierigen Voraussetzungen erreicht in Mathematik nur jeder Zehnte die Standards, an Schulen mit den besten Voraussetzungen sind es 61 Prozent. In der AHS schaffen 62 Prozent die Mathe-Standards, in der Mittelschule 27 Prozent. Allerdings starten AHS-Schüler laut Bericht schon mit deutlich besseren Voraussetzungen aus der Volksschule. Mädchen lesen besser: 46 Prozent erreichen die Standards, bei den Burschen 36 Prozent. In Mathematik liegen die Burschen mit 42 zu 38 Prozent knapp vorne.

Bundesländer fast gleichauf

Zwischen den Bundesländern sind die Unterschiede gering. In Wien besuchen zwar 54 Prozent der Jugendlichen Schulen mit schwierigen sozialen Voraussetzungen, in den übrigen Bundesländern sind es 15 Prozent. Berücksichtigt man die Zusammensetzung der Schülerschaft, weicht aber kein Bundesland deutlich vom erwarteten Ergebnis ab. Ganz verloren ist das Schuljahr für die drei von vier Jugendlichen nicht: Weil im ersten Semester getestet wird, bleibt noch Zeit zum Fördern. Bis Schulschluss dürfte der Anteil derer, die die Standards verfehlen, sinken. Laut Bericht bleibt er aber auch dann sehr hoch.