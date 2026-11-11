Stray Kids kommen nach Wien: Erste K-Pop-Show in Österreich

In Wien steht ein K-Pop-Highlight der Extraklasse bevor: Am 21. Juli 2027 gastiert die Band Stray Kids im Ernst-Happel-Stadion. Laut einem Bericht von „oe24“ handelt es sich bei der Show unter dem Motto „Run It“ nicht nur um das erste fixierte Wiener Stadionkonzert für das Jahr 2027, sondern auch um das erste große K-Pop-Event in ganz Österreich.

Erster Österreich-Besuch in verkleinerter Besetzung

Auch für die südkoreanische Formation selbst ist es das Debüt in Österreich. Ganz vollzählig werden Bang Chan, Felix, Hyunjin und Co. die Reise jedoch nicht antreten können: Da Lee Know noch vor Tourstart seinen Pflichtwehrdienst beginnt, fällt er für alle Shows in Europa und Nordamerika aus. Auf dem europäischen Tourplan stehen insgesamt sieben Termine, wobei der Stopp in der Münchner Allianz Arena am 17. Juli 2027 direkt vor dem Wien-Konzert stattfindet.

Für Konzerttickets ist Schnelligkeit gefragt

Wer sich eines der begehrten Tickets sichern möchte, sollte sich diese Termine dick im Kalender anstreichen: Zuerst dürfen am 18. November 2026 (11 bis 14 Uhr) Mitglieder des offiziellen Fanclubs zuschlagen. Ab 15 Uhr (bis 22 Uhr) öffnet dann der „Stray Kids Artist Presale“. Wichtig: Hierfür ist eine Registrierung bis zum 15. November 2026 Pflicht. Für alle anderen fällt der Startschuss beim allgemeinen Vorverkauf am Donnerstag, dem 19. November 2026, um 15 Uhr.

Über Stray Kids

Die achtköpfige südkoreanische Boygroup Stray Kids (kurz SKZ) steht bei JYP Entertainment unter Vertrag und feierte nach ihrer Gründung 2017 ein Jahr später ihr offizielles Debüt. Als eine der führenden Gruppen der vierten K-Pop-Generation zeichnen sie sich durch einen kraftvollen Mix aus Hip-Hop, Rock und elektronischen Beats aus – und dadurch, dass sie ihre Musik fast vollständig selbst schreiben und produzieren.

Auch im deutschsprachigen Raum angekommen

Was 2017 in einer gleichnamigen Realityshow begann, hat sich längst zu einem globalen Phänomen entwickelt: Stray Kids verbuchen mittlerweile neun Nummer-1-Erfolge in den US-Billboard-Charts und über 40 Millionen abgesetzte Tonträger. Auch im deutschsprachigen Raum läuft es bestens: In Österreich gab es sechsmal Gold, und in Deutschland stürmte 2025 das sechste Studioalbum „Karma“ auf Rang eins. Den Titel „Run It“ leiht sich die Welttournee von der gleichnamigen Single aus der EP „This & That“ (erschienen im August 2026). Während die Band aktuell durch Asien tourt, fiel der Startschuss für die Sommer-Termine auf den 16. Mai 2027 im Lumen Field in Seattle; das große Finale steigt im Mailänder San-Siro-Stadion.