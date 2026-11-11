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/ ©Thomas Kaiser
Ein Bild auf 5min.at zeigt den wolkenverhangenen Himmel am Silbersee im Bezirk Villach.
In Teilen Österreichs wird es bis zum Wochenende deutlich kälter - in anderen Teilen stellt sich die Situation dagegen ganz anders dar.
Österreich
11/11/2026
Überblick

Temperatursturz betrifft halb Österreich: Tabelle zeigt es ganz genau

Eine Kaltfront zieht in den kommenden Tagen über Österreich hinweg und bringt in Kombination mit einem Italientief Regen und stellenweise auch Schnee. Was das für die Temperaturen bedeutet, erfahrt ihr hier bei uns.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
3 Minuten Lesezeit(545 Wörter)
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Ein Temperatursturz, der nur halb Österreich betrifft? Ja, auch das gibt es. In den kommenden Tagen geschieht auch genau das. Dabei ist das Land ziemlich zweigeteilt. Während im Westen die Temperaturen um teilweise bis zu zehn Grad binnen weniger Tage abstürzen, steigen sie im selben Zeitraum in großen Teilen des Ostens um bis zu vier Grad an, wie die Daten der GeoSphere Austria zeigen.

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Zwischen 10 und 20 Grad
Rund um 0 Grad
Wie im Winter, unter 0 Grad
Ich nehme es, wie es kommt

Wo es kälter und wo es wärmer wird

Der Grund dafür ist ein einfacher: In großen Teilen des Ostens hat es jetzt schon teils deutlich unter zehn Grad. So liegen die Höchstwerte in Klosterneuburg (Niederösterreich) am Mittwoch etwa nur bei fünf Grad, nur unmerklich wärmer ist es in Wien (sechs Grad). Währenddessen wird es in Bregenz beispielsweise am Mittwoch noch bis zu 16 Grad „warm“ sein. Dort sinken die Temperaturen bis Freitag auf acht, bis Samstag dann sogar auf sechs Grad ab. Kurioserweise steigen sie im selben Zeitraum in Klosterneuburg und Wien sogar an – auf neun bzw. zehn Grad.

Was die Temperaturen in Österreich jetzt genau machen

Ist es aktuell in Vorarlberg also rund zehn Grad wärmer als in Wien, dreht sich das bis Samstag. Dann ist es derzeitigen Prognosen zufolge in Wien um vier Grad wärmer als in Bregenz. Das Ländle ist übrigens nicht der einzige Ort, an dem die Temperaturen bis zum Wochenende stark absinken. Auch in Tirol, Salzburg und Kärnten wird es kühler. In Teilen Oberösterreichs, Niederösterreichs, in Wien und im Burgenland bleiben die Temperaturen bis zum Wochenende entweder am ungefähr selben Niveau oder es wird sogar wärmer. Die Steiermark ist zweigeteilt. So werden die Grazer etwa keine Unterschiede spüren, in Leoben und Kapfenberg sinken die Temperaturen jeweils dafür um vier Grad. Einen Überblick über die größten Städte je Bundesland und die dortige Entwicklung verschafft euch die folgende Tabelle.

Ort/StadtMittwochDonnerstagFreitagSamstag
Dornbirn (Vbg)15 Grad11 Grad9 Grad7 Grad
Feldkirch (Vbg)16 Grad12 Grad9 Grad7 Grad
Bregenz (Vbg)16 Grad12 Grad8 Grad6 Grad
Innsbruck (Tirol)16 Grad14 Grad8 Grad8 Grad
Kufstein (Tirol)13 Grad11 Grad8 Grad7 Grad
Telfs (Tirol)15 Grad13 Grad7 Grad7 Grad
Salzburg13 Grad13 Grad8 Grad8 Grad
Hallein (Salzburg)16 Grad14 Grad8 Grad7 Grad
Saalfelden (Salzburg)13 Grad11 Grad6 Grad6 Grad
Klagenfurt (Kärnten)12 Grad10 Grad9 Grad5 Grad
Villach (Kärnten)13 Grad10 Grad10 Grad6 Grad
Wolfsberg (Kärnten)10 Grad11 Grad10 Grad7 Grad
Graz (Stmk)8 Grad10 Grad10 Grad8 Grad
Leoben (Stmk)12 Grad11 Grad9 Grad8 Grad
Kapfenberg (Stmk)11 Grad11 Grad8 Grad7 Grad
Linz (OÖ)7 Grad10 Grad7 Grad6 Grad
Wels (OÖ)7 Grad9 Grad7 Grad6 Grad
Steyr (OÖ)7 Grad9 Grad7 Grad6 Grad
St. Pölten (NÖ)6 Grad7 Grad7 Grad7 Grad
Wiener Neustadt (NÖ)10 Grad8 Grad9 Grad10 Grad
Klosterneuburg (NÖ)5 Grad7 Grad8 Grad9 Grad
Wien6 Grad8 Grad9 Grad10 Grad
Eisenstadt (Bgld)7 Grad9 Grad9 Grad9 Grad
Neusiedl am See (Bgld)5 Grad8 Grad9 Grad9 Grad
Oberwart (Bgld)7 Grad9 Grad10 Grad8 Grad

Italientief bringt mit Kaltfront Regen und Schnee nach Österreich

Übrigens: In Kombination mit der Kaltfront, die aus Norden kommt, ist auch ein Italientief aus Süden im Anmarsch auf Österreich. Das bringt vor allem am Freitag Niederschläge – und eine sinkende Schneefallgrenze, die es laut aktuellen Prognosen vor allem im Norden des Landes in tiefe Täler hinunter schneien lässt. Mehr dazu unter anderem hier: Schnee am Freitag: Wo es in Österreich bis in die Täler schneien könnte.

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