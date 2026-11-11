Temperatursturz betrifft halb Österreich: Tabelle zeigt es ganz genau

Eine Kaltfront zieht in den kommenden Tagen über Österreich hinweg und bringt in Kombination mit einem Italientief Regen und stellenweise auch Schnee. Was das für die Temperaturen bedeutet, erfahrt ihr hier bei uns.

In Teilen Österreichs wird es bis zum Wochenende deutlich kälter - in anderen Teilen stellt sich die Situation dagegen ganz anders dar.

In Teilen Österreichs wird es bis zum Wochenende deutlich kälter - in anderen Teilen stellt sich die Situation dagegen ganz anders dar.

Ein Temperatursturz, der nur halb Österreich betrifft? Ja, auch das gibt es. In den kommenden Tagen geschieht auch genau das. Dabei ist das Land ziemlich zweigeteilt. Während im Westen die Temperaturen um teilweise bis zu zehn Grad binnen weniger Tage abstürzen, steigen sie im selben Zeitraum in großen Teilen des Ostens um bis zu vier Grad an, wie die Daten der GeoSphere Austria zeigen.

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Wo es kälter und wo es wärmer wird

Der Grund dafür ist ein einfacher: In großen Teilen des Ostens hat es jetzt schon teils deutlich unter zehn Grad. So liegen die Höchstwerte in Klosterneuburg (Niederösterreich) am Mittwoch etwa nur bei fünf Grad, nur unmerklich wärmer ist es in Wien (sechs Grad). Währenddessen wird es in Bregenz beispielsweise am Mittwoch noch bis zu 16 Grad „warm“ sein. Dort sinken die Temperaturen bis Freitag auf acht, bis Samstag dann sogar auf sechs Grad ab. Kurioserweise steigen sie im selben Zeitraum in Klosterneuburg und Wien sogar an – auf neun bzw. zehn Grad.

Was die Temperaturen in Österreich jetzt genau machen

Ist es aktuell in Vorarlberg also rund zehn Grad wärmer als in Wien, dreht sich das bis Samstag. Dann ist es derzeitigen Prognosen zufolge in Wien um vier Grad wärmer als in Bregenz. Das Ländle ist übrigens nicht der einzige Ort, an dem die Temperaturen bis zum Wochenende stark absinken. Auch in Tirol, Salzburg und Kärnten wird es kühler. In Teilen Oberösterreichs, Niederösterreichs, in Wien und im Burgenland bleiben die Temperaturen bis zum Wochenende entweder am ungefähr selben Niveau oder es wird sogar wärmer. Die Steiermark ist zweigeteilt. So werden die Grazer etwa keine Unterschiede spüren, in Leoben und Kapfenberg sinken die Temperaturen jeweils dafür um vier Grad. Einen Überblick über die größten Städte je Bundesland und die dortige Entwicklung verschafft euch die folgende Tabelle.

Ort/Stadt Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Dornbirn (Vbg) 15 Grad 11 Grad 9 Grad 7 Grad Feldkirch (Vbg) 16 Grad 12 Grad 9 Grad 7 Grad Bregenz (Vbg) 16 Grad 12 Grad 8 Grad 6 Grad Innsbruck (Tirol) 16 Grad 14 Grad 8 Grad 8 Grad Kufstein (Tirol) 13 Grad 11 Grad 8 Grad 7 Grad Telfs (Tirol) 15 Grad 13 Grad 7 Grad 7 Grad Salzburg 13 Grad 13 Grad 8 Grad 8 Grad Hallein (Salzburg) 16 Grad 14 Grad 8 Grad 7 Grad Saalfelden (Salzburg) 13 Grad 11 Grad 6 Grad 6 Grad Klagenfurt (Kärnten) 12 Grad 10 Grad 9 Grad 5 Grad Villach (Kärnten) 13 Grad 10 Grad 10 Grad 6 Grad Wolfsberg (Kärnten) 10 Grad 11 Grad 10 Grad 7 Grad Graz (Stmk) 8 Grad 10 Grad 10 Grad 8 Grad Leoben (Stmk) 12 Grad 11 Grad 9 Grad 8 Grad Kapfenberg (Stmk) 11 Grad 11 Grad 8 Grad 7 Grad Linz (OÖ) 7 Grad 10 Grad 7 Grad 6 Grad Wels (OÖ) 7 Grad 9 Grad 7 Grad 6 Grad Steyr (OÖ) 7 Grad 9 Grad 7 Grad 6 Grad St. Pölten (NÖ) 6 Grad 7 Grad 7 Grad 7 Grad Wiener Neustadt (NÖ) 10 Grad 8 Grad 9 Grad 10 Grad Klosterneuburg (NÖ) 5 Grad 7 Grad 8 Grad 9 Grad Wien 6 Grad 8 Grad 9 Grad 10 Grad Eisenstadt (Bgld) 7 Grad 9 Grad 9 Grad 9 Grad Neusiedl am See (Bgld) 5 Grad 8 Grad 9 Grad 9 Grad Oberwart (Bgld) 7 Grad 9 Grad 10 Grad 8 Grad

Italientief bringt mit Kaltfront Regen und Schnee nach Österreich

Übrigens: In Kombination mit der Kaltfront, die aus Norden kommt, ist auch ein Italientief aus Süden im Anmarsch auf Österreich. Das bringt vor allem am Freitag Niederschläge – und eine sinkende Schneefallgrenze, die es laut aktuellen Prognosen vor allem im Norden des Landes in tiefe Täler hinunter schneien lässt. Mehr dazu unter anderem hier: Schnee am Freitag: Wo es in Österreich bis in die Täler schneien könnte.