Doppel-Strafe trotz Vignette: Dieser Fehler kostet Autofahrer über 400 Euro

Eigentlich hatte er seine Vignette online gekauft, dennoch trudelten bei einem Schweizer nach seinem Österreich-Urlaub gleich zwei Strafen ein. Der Grund: Er hat auf die 18-Tage-Frist vergessen bzw. diese übersehen.

Ein Facebook-Posting, das mittlerweile wegen zahlreicher teils negativer Reaktionen offline genommen wurde, hat in den letzten Tagen gezeigt, was geschieht, wenn einem eine kleine Unachtsamkeit beim Kauf der Vignette passiert. Ein Schweizer hat sich nämlich für eine Tour durch Österreich entschieden und hat mit seinem Auto etwa in Salzburg, Graz, der Wachau, dem Waldviertel und Wien Halt gemacht und „der Tourismuswirtschaft nicht zu wenig Geld da gelassen“, so sein Schwager auf Facebook. Um durch das Land zu kommen, hat sich der Eidgenosse eine Vignette online gekauft – und dabei den folgenschweren Fehler gemacht.

Schweizer bekommt doppelte Ersatzmaut aufgebrummt

Beim Online-Kauf einer Vignette für einen Monat oder ein Jahr gibt es nämlich eine wichtige Frist, die zu beachten ist: Sie gilt erst am 18. Tag nach dem Kauf. Das aber hat der Schweizer nicht beachtet und ist mit seinem Auto einfach drauflosgefahren. Die Folge war nicht einer, sondern waren gleich zwei Briefe der ASFINAG, nachdem er wieder zu Hause angekommen war. In beiden wurde von ihm die Ersatzmaut – die Strafe für Verkehrsteilnehmer, die ohne Vignette unterwegs sind – gefordert. Zusätzlich zur Vignette, die er bezahlt hat, musste er also Strafen in Höhe von rund 432 Euro bezahlen, so der Schwager des Betroffenen im Posting weiter.

Schweizer musste Strafen bezahlen

In den Briefen war sogar die Rede von einer 3.000-Euro-Strafe – sollte er nicht bezahlen. Und allen Bemühungen um eine andere Lösung zum Trotz musste er die Strafen (in Höhe von 432 Euro insgesamt) schließlich bezahlen. Per Mail wurde er dabei noch einmal auf die 18-Tage-Frist hingewiesen. Sein Schwager versteht das im Posting nicht ganz und meint: „Es gab ja keinen Einnahmenausfall.“ Wir haben bei der ASFINAG nachgefragt, was nun tatsächlich gilt und ob in solchen Fällen auch verminderte Strafen möglich sind.

Zwei Ersatzmauten je Kennzeichen pro Monat möglich

Auf die Frage hin, wie oft man hintereinander bestraft werden kann, erklärt ASFINAG-Pressesprecher Walter Mocnik gegenüber 5 Minuten: „Grundsätzlich könnte jemand, der ohne Vignette fährt, jeden Tag bei einer Kontrolle vom System oder den Mautkontrollorganen erfasst werden.“ Aber: „Je Kennzeichen werden innerhalb von 30 Tagen maximal zwei dieser so genannten Ersatzmautforderungen schlagend.“ Heißt konkret: Öfter als zweimal pro Monat wird man mit demselben Kennzeichen nicht bestraft.

„Vignette basiert auf gesetzlichen Bestimmungen für Online-Käufe“

Die Möglichkeit einer Kulanz gebe es nach dem Mautgesetz in solchen Fällen jedenfalls nicht. Außerdem sei die 18-Tage-Frist nichts Neues, sie besteht bereits seit dem Vignettenjahr 2018, als die Digitale Vignette eingeführt wurde. Und, so Mocnik: „Die Vignette basiert auf den gesetzlichen Konsumentenschutzbestimmungen für Online-Käufe (14 Tage gesetzliches Widerrufsrecht plus drei Tage Postlaufzeit, somit Gültigkeit der Vignette ab dem 18. Tag).“ Er ergänzt außerdem, dass man beim Kauf im Mautshop darauf auch explizit hingewiesen wird.

©ASFINAG Mautshop Im ASFINAG Mautshop wird man klar auf die Gültigkeit ab dem 18. Tag hingewiesen.

Wann die 18-Tage-Frist bei der digitalen Vignette nicht gilt

Mocnik meint in diesem Zusammenhang auch, dass man vor der Fahrt via ASFINAG-Gültigkeitsabfrage hier online auch die Gültigkeit der Digitalen Vignette oder Streckenmaut abfragen kann. Und: „Wir informieren unsere Kundinnen und Kunden umfassend und weisen über zahlreiche Kanäle rechtzeitig vor der Auffahrt auf mautpflichtige Straßen darauf hin, sicherzustellen, dass eine gültige Vignette angebracht ist.“ Die 18-Tage-Frist gibt es übrigens nicht bei allen digitalen Vignetten. Die Ein- und Zehn-Tages-Varianten sind etwa bereits direkt nach dem Kauf gültig – auch im Online-Shop. Zusätzlich entfällt die Frist, „wenn man bei einem Wiederverkäufer die Vignette erwirbt, also z. B. in der Trafik, beim ÖAMTC oder ARBÖ“, so Mocnik gegenüber 5 Minuten abschließend.

Vignette 2027 gibt es nur noch digital

Apropos digitale Vignette: Ab dem kommenden Jahr, also ab der Vignette 2027, gibt es sie in Österreich nur noch in der digitalen Form. Die Klebevignette läuft in den kommenden Wochen und Monaten also ab und wird künftig nicht mehr auf den Fahrzeugen hierzulande zu sehen sein. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, die Vignette für das kommende Jahr noch zum Preis des heurigen Jahres zu bekommen – wenn man sie vor Jänner kauft. Danach ist sie um zwei Prozent teurer. Alles dazu auch hier: Vignette 2027 ab heute erhältlich: So bekommst du sie zum selben Preis.