600.000 gefälschte Pfandflaschen eingelöst: Polizei sprengt Betrügerbande

Eine mutmaßliche siebenköpfige Bande aus Rumänien soll österreichweit Hunderttausende selbst gefertigte Pfandflaschen in Supermärkten zu Bargeld gemacht haben. Der Schaden liegt im niedrigen sechsstelligen Eurobereich.

Es war ein lukratives, aber illegales Geschäftsmodell im großen Stil: Zwischen Ende Jänner und Mitte März 2026 soll eine Tätergruppe rund 600.000 gefälschte Mehrwegflaschen in unzähligen Supermarktfilialen in ganz Österreich retourniert haben. Aufgeflogen war der Schwindel am 6. März in Wiener Neustadt. Damals klickten für einen 29-jährigen Rumänen die Handschellen, als er sich an der Kassa eines Diskonters erschlichene Leergutbons auszahlen lassen wollte. In seinem Auto stellten die Beamten eine große Menge der Fälschungen sicher.

Eigene Lagerhalle als Logistikzentrum

Die anschließenden Ermittlungen des Kriminalreferats Wiener Neustadt und des Landeskriminalamtes Niederösterreich brachten das gesamte Ausmaß des Betrugs ans Licht. Die mindestens siebenköpfige Bande (29 bis 41 Jahre alt) ging äußerst professionell vor. Ein Beschuldigter mietete eigens eine Lagerhalle im Bezirk Bruck an der Leitha an. Per Lkw wurden die speziell angefertigten Flaschen samt gefälschten Pfandetiketten angeliefert. Mit angemieteten Kleintransportern schwärmten die Täter anschließend im gesamten Bundesgebiet aus, um die Flaschen an Pfandautomaten einzulösen.

Erste Verurteilung und internationale Fahndung

Für den zuerst gefassten 29-Jährigen hatte der Flaschen-Betrug bereits gerichtliche Konsequenzen: Er wurde Mitte August rechtskräftig zu 15 Monaten Haft (davon zehn Monate bedingt) verurteilt. Durch akribische Ermittlungsarbeit konnten sechs weitere mutmaßliche Komplizen ausgeforscht werden. Gegen fünf von ihnen erließ die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt Europäische Haftbefehle. Ende Oktober schnappte die Falle in Rumänien für zwei 37-jährige Tatverdächtige zu. Nach drei weiteren mutmaßlichen Bandenmitgliedern wird derzeit noch intensiv gefahndet.