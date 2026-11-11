Mehr Sport an Schulen: 27 Millionen Euro für tägliche Bewegung

Die Tägliche Bewegungseinheit für Kinder und Jugendliche wird ausgebaut. Ab 2027 stehen dafür rund 27 Millionen Euro pro Jahr bereit. Erstmals zahlen auch zwei Sozialversicherungen mit.

Das haben Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt, Gesundheitsministerin Korinna Schumann, ÖGK-Obmann Andreas Huss und die stellvertretende BVAEB-Obfrau Bernadett Humer am Mittwoch in Wien bekanntgegeben. Laut Sportministerium ist das ein Plus von fast 50 Prozent seit dem Amtsantritt der Regierung 2025. Mehr Geld kommt von Bund und Ländern, dazu erstmals von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und der BVAEB.

Gut 400.000 Kinder erreicht

Bei der Täglichen Bewegungseinheit gestalten ausgebildete Bewegungscoaches gemeinsam mit Pädagoginnen und Pädagogen zusätzliche Bewegungsstunden in Kindergärten und Schulen. Im vergangenen Schuljahr erreichte das Programm rund 401.360 Kinder und Jugendliche in 4.012 Einrichtungen. Umgesetzt wird es von den Sportverbänden ASKÖ, ASVÖ und Sportunion. Nötig sei das, weil sich viele Kinder zu wenig bewegen: Mehr als 80 Prozent der Mädchen und mehr als 70 Prozent der Buben in Österreich erreichen die Bewegungsempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht.

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Bewegungspausen und Bewegungstaschen

ÖGK und BVAEB steuern gemeinsam 1,55 Millionen Euro pro Jahr bei. Mit dem Geld soll Bewegung im ganzen Schulalltag Platz finden, nicht nur in einzelnen Sportstunden:

kurze Bewegungspausen direkt im Unterricht

Bewegungstaschen mit Material für die ersten Volksschulklassen

zusätzliche Bewegungsstationen an Mittelschulen und AHS-Unterstufen

Informationen für Eltern über Bewegung und Sportangebote in ihrer Region

Bewegungsförderung sei nicht nur Aufgabe der Sportpolitik, „sondern eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung“, sagt Schmidt. ÖGK-Obmann Huss verweist auf die Folgekosten: Übergewicht oder Typ-2-Diabetes in jungen Jahren würden Betroffene und das Gesundheitssystem über Jahrzehnte belasten.

Noch nicht für alle Kinder

Das Ziel ist damit aber noch nicht erreicht. Langfristig soll die Tägliche Bewegungseinheit voll ausgebaut werden, also allen Kindern zur Verfügung stehen. Dafür brauche es laut Ministerium eine enge Zusammenarbeit von Sport, Bildung und Gesundheit sowie die Unterstützung der Bundesländer.