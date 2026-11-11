Alte Bauernregel: Was das Martini-Wetter wirklich über den Winter verrät

Am 11. November wird nicht nur die traditionelle Martinsgans serviert - für viele beginnt damit auch das alljährliche Rätselraten um die kommenden Monate: Droht ein frostiger Jahrhundertwinter oder bleibt es nasskalt und mild?

"Wenn die Martinsgänse auf dem Eise geh’n, muss das Christkind im Schmutze steh’n.“

"Wenn die Martinsgänse auf dem Eise geh’n, muss das Christkind im Schmutze steh’n.“

Seit Jahrhunderten versuchen Bauernregeln, aus dem Wetter am Martinitag, dem 11. November, Schlüsse zu ziehen. Während sich viele Sprüche schlicht widersprechen, birgt ausgerechnet eine bekannte Gänseregel erstaunlich viel meteorologische Substanz. Besonders ein alter Spruch sticht hervor: „Wenn die Martinsgänse auf dem Eise geh’n, muss das Christkind im Schmutze steh’n.“

Eiszeit oder Matschfest?

Was auf den ersten Blick wie reine Poesie wirkt, beschreibt ein Muster, das Meteorologen in Mitteleuropa wohlvertraut ist. Trifft bereits Anfang November ein verfrühter Kälteeinbruch auf den Kontinent, stellt sich die großräumige Wetterlage im weiteren Verlauf häufig um. Setzt sich im Dezember die atlantische Westwinddrift mit milden, feuchten Luftmassen durch, folgt rasches Tauwetter. Statt weißer Pracht an Heiligabend bleiben dann Matsch und Regen. Die Gänseregel garantiert zwar keine punktgenaue Vorhersage, bildet diesen typischen Wechsel zwischen Frühwinter-Kälte und mildem Dezemberwetter jedoch treffend ab.

Das Dilemma mit den Bauernweisheiten

Andere überlieferte Sprüche rund um den Martinitag machen es Beobachtern deutlich schwerer. Das Problem liegt auf der Hand: Viele dieser Verse widersprechen einander fundamental. Während Nebel am 11. November als Vorbote einer milden Jahreszeit gedeutet wird, warnen andere Reime bei klarem Himmel und Sonnenschein vor klirrendem Frost. In der modernen Meteorologie gelten derartige Langzeitprognosen daher als wissenschaftlich unhaltbar.

Andere Bauernweisheiten rund um den 11. November: „Wenn’s Laub nicht vor Martini fällt, kommt eine große Winterkält’.“

„Wenn an Martini Nebel sind, wird der Winter meist gelind.“

„Ist Martini klar und rein, bricht der Winter bald herein.“

„Wolken am Martinitag, der Winter unbeständig werden mag.“

„Sankt Martin Sonnenschein, tritt ein kalter Winter ein.“

Der Kalender-Knick von 1582

Einen handfesten statistischen Haken gibt es obendrein im Kalender selbst. Bei der Gregorianischen Kalenderreform im Jahr 1582 wurden auf einen Schlag zehn Kalendertage gestrichen, um den Kalender wieder mit dem Sonnenlauf in Einklang zu bringen. Zahlreiche Volksweisheiten wurzeln jedoch in der Zeit vor dieser Umstellung. Das bedeutet: Der damalige 11. November entspräche nach heutiger Zeitrechnung eher dem 21. November. Viele Sprüche verfehlen ihr ursprüngliches meteorologisches Datumsfenster schlicht um mehr als eine Woche. Wer wissen will, wie der Winter wird, sollte das Martini-Wetter also am besten mit einer Prise Humor nehmen und sich bei der Kleiderwahl weiterhin auf die kurzfristigen Wetterberichte verlassen.