PV-Förderung binnen Sekunden weg: 34.000 Österreicher gehen leer aus

Am 8. Oktober 2026 um 17 Uhr hat der letzte Fördercall für Photovoltaik in Österreich in diesem Jahr begonnen. 29 Sekunden später waren die Gelder in den ersten beiden Kategorien auch schon wieder verbraucht.

Das Wirtschaftsministerium schlüsselt in einer Aussendung nun den letzten PV-Fördercall des Jahres auf. Und auch diesmal wird – wie schon beim letzten Fördercall davor – klar, dass man extrem schnell sein musste, um an sein Geld zu kommen. 41.322 Anträge wurden schließlich eingereicht, bei 7.007 hat es auch eine Förderung gegeben. Das beantragte Fördervolumen? Rund 192 Millionen Euro. Man hat aber weniger als 40 Millionen ausgeschüttet. In Kategorie A (bis 10 kWp) reichten die Mittel nur für Anträge, die innerhalb der ersten 29 Sekunden nach Öffnung des Calls eingereicht wurden. In Kategorie B (über 10 bis 20 kWp) waren es überhaupt nur 18 Sekunden. In den Kategorien C und D erfolgte die Reihung nach der Höhe des beantragten Förderbedarfs.

„Haben beim Ausbau der Photovoltaik viel erreicht“

Für Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner ist all das ein klares Zeichen dafür, dass das Fördersystem modernisiert und neu aufgestellt werden muss: „Wir haben in Österreich beim Ausbau der Photovoltaik viel erreicht. Die Technologie ist längst in der Mitte des Marktes angekommen und leistbar geworden. Jetzt geht es darum, den selbst erzeugten Strom besser zu nutzen und unsere Netze zu entlasten. Dafür brauchen wir mehr intelligente Speicher und ein Fördersystem, das Haushalten ebenso wie den ausführenden Betrieben eine verlässliche Planung ermöglicht.“ Die Vorbereitungen für die entsprechende Novelle des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) würden jedenfalls bereits laufen.

Ministerium will „die Spielregeln ändern“

Ziel sei es, die Neugestaltung der Förderung bereits kommende Woche in die parlamentarische Behandlung zu bringen. Zehetner dazu: „Mehr als 41.000 Anträge und rund 7.000 Förderzusagen zeigen deutlich: Das Interesse an Photovoltaik und Speichern ist groß, aber das bisherige Fördersystem stößt an seine Grenzen. Wenn bei kleinen Anlagen wenige Sekunden über eine Förderung entscheiden, dann müssen wir die Spielregeln ändern.“ Mit der geplanten EAG-Novelle soll an die Stelle der klassischen Förderung für PV-Module ein Speichersystembonus treten. Dieser soll sowohl Speicher bei neuen Anlagen als auch die Nachrüstung bestehender Photovoltaikanlagen unterstützen, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium.

First-come-first-serve-Prinzip soll abgeschafft werden

Als Voraussetzung soll ein intelligentes Energiemanagementsystem dienen, das Erzeugung, Speicherung und Stromverbrauch aufeinander abstimmt, womit Sonnenstrom verstärkt genutzt oder gespeichert wird, wenn es für Haushalte und das gesamte System sinnvoll ist. Gleichzeitig möchte man das bisherige First-come-first-serve-Prinzip abschaffen und statt einzelner Calls mit fixen Terminen eine kontinuierliche Antragstellung nach Fertigstellung der Projekte sicherstellen. Außerdem sieht man auch einen Made-in-Europe-Bonus vor, wenn bestehende PV-Anlagen dementsprechend nachgerüstet werden. Bei neuen Speichersystemen soll der Made-in-Europe-Wechseltrichter bereits verpflichtend sein.

„Wir wollen zwei Dinge gleichzeitig erreichen“

Und jenen, die beim Fördercall jetzt nicht zum Zug gekommen sind, möchte man eine Perspektive schaffen. Projekte mit intelligentem Speicher, die die neuen Fördervoraussetzungen erfüllen und ab dem 1. November 2026 in Betrieb genommen werden, sollen auch im neuen System einreichen können. Zehetner abschließend: „Wir wollen zwei Dinge gleichzeitig erreichen: Haushalte und Unternehmen bei den Stromkosten entlasten und die Förderung so weiterentwickeln, dass wir mit den verfügbaren Mitteln mehr für unser Energiesystem erreichen. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Unser Ziel ist, die gesetzlichen Grundlagen kommende Woche ins Parlament zu bringen. Dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Ich hoffe, dass alle Parteien die Chance erkennen, hier gemeinsam einen wichtigen Schritt für leistbare Energie und eine effizientere Energiewende zu setzen.“