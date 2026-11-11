Barmherzige Brüder: Orden weist Vorwürfe zu überhöhten Medikamentenpreisen zurück

Ob der öffentlichen Hand tatsächlich ein Schaden entstanden ist und wie hoch er wäre, ist offen. Klären soll das zuerst die Prüfung in der Steiermark.

Ob der öffentlichen Hand tatsächlich ein Schaden entstanden ist und wie hoch er wäre, ist offen. Klären soll das zuerst die Prüfung in der Steiermark.

Der Orden betreibt in Österreich sieben Krankenhäuser. An vier Standorten, in Wien, Linz, Graz und Eisenstadt, beliefern seine Apotheken sowohl die eigenen Spitäler als auch andere Kliniken. Weil die Spitäler des Ordens öffentlich finanziert werden und die Bundesländer einen Großteil der Verluste abdecken, könnten am Ende Steuerzahler und Krankenversicherte die Mehrkosten getragen haben. Denn auch die Sozialversicherung finanziert die Spitäler mit. Für 2024 stehen laut Spiegel-Recherche Zahlungen in Millionenhöhe im Raum.

Zwölfmal so teuer wie im Einkauf

Als Beispiel nennt der Bericht ein Antibiotikum aus Linz. Laut internen Abrechnungsdaten aus dem Jahr 2024 kaufte die Ordensapotheke es im Schnitt um 19,49 Euro ein. Der Klinik Diakonissen Linz, die nicht zum Orden gehören, verrechnete sie 24,15 Euro, dem eigenen Spital am selben Standort dagegen 241,25 Euro. Das ist fast zehnmal so viel wie für das fremde Spital und mehr als das Zwölffache des Einkaufspreises. Was das bedeuten würde: Durch die hohen Aufschläge der eigenen Apotheke steigen die Kosten im Spital und damit dessen Verluste. Diese Verluste gleichen zu einem Großteil die Bundesländer über die sogenannte Abgangsdeckung aus, also mit Steuergeld. Der Überschuss bliebe dagegen bei der Ordensapotheke. Genau das wirft der Bericht dem Orden vor. Auch bei anderen Medikamenten soll es hohe Aufschläge gegeben haben. Ganz neu ist die Kritik nicht: 2019 warf Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil dem Orden überhöhte Medikamentenpreise vor und sprach von einem Schaden von mehr als zwei Millionen Euro pro Jahr. Das Land stoppte daraufhin Zahlungen, der Orden klagte auf 33 Millionen Euro. Der Streit endete mit einem Vergleich.

Prüfung in der Steiermark

In der Steiermark prüft der Gesundheitsfonds des Landes, ob die Grazer Apotheke dem eigenen Krankenhaus über Jahre zu hohe Preise verrechnet hat. Ein erster Prüfbericht liegt seit Mitte September vor. Er kommt laut Orden zu einer anderen rechtlichen Einschätzung als der Orden selbst. Eine abschließende Bewertung gibt es noch nicht.

Orden spricht von „verzerrtem Bild“

Die Barmherzigen Brüder weisen den Vorwurf zurück, sich ungerechtfertigt bereichert zu haben. Die Verrechnung entspreche nach Einschätzung des Ordens und unabhängiger Experten den gesetzlichen Vorgaben. Die Abrechnungen würden zudem regelmäßig von den zuständigen Landesstellen kontrolliert. Im Preis sei nicht nur das Medikament enthalten, sondern auch Aufbereitung, Betreuung durch Apotheker bei Visiten, Reinräume, Personal, IT und Lagerung. Ein Vergleich mit dem Einkaufspreis greife daher zu kurz. Einzelne herausgegriffene Aufschläge ergäben ein verzerrtes Bild, über ein ganzes Jahr sei die Differenz deutlich geringer. Überschüsse seien am jeweiligen Standort geblieben und die Erträge ordnungsgemäß versteuert worden. In Graz hätten die Investitionen des Ordens von 2009 bis 2025 die Überschüsse der Apotheke laut einer externen Prüfung deutlich übertroffen. Gesamtleiter Peter Ausweger räumt aber Verbesserungsbedarf ein: Rückwirkend ab 1. Jänner 2026 soll die Verrechnung an allen vier Standorten transparenter werden. Kosten und die Verwendung von Überschüssen sollen klar getrennt ausgewiesen werden. „Unser Interesse ist eine vollständige, sachliche und transparente Klärung“, so Ausweger. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2026 um 13:13 Uhr aktualisiert