Bis zu zehn Jahre Haft und Strafen für „Wegwerf-Agenten“

Die Regierung verschärft das Spionage-Gesetz. Künftig drohen bis zu zehn Jahre Haft, und auch wer sich als Agent anwerben lässt, soll sich strafbar machen. Das Gesetz geht jetzt in Begutachtung.

Strafbar wird außerdem das Anwerben von Agenten, erklärten Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Staatsschutz-Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ), so „Die Presse“. Und auch für das Angeworben-Werden soll es Strafen geben. Leichtfried sprach hier von „Wegwerf-Agenten“: Diese würden für eine einmalige Tätigkeit, etwa das Fotografieren einer Anlage, angeworben, und würden dabei oft nicht wissen, warum und für wen sie etwas tun. Die Regierung habe in puncto Spionage einen Kurswechsel vollzogen, betonte Meinl-Reisinger. So gebe es im Außenministerium eine strenge Akkreditierungspolitik für Diplomaten. Seit dem Amtsantritt der Dreierkoalition sei in 63 Fällen das Ausstellen eines Einreisevisums verweigert worden, acht russische Diplomaten seien ausgewiesen worden. Auch der „Antennenwald“ auf der russischen Botschaft habe sich gelichtet, drei Anlagen seien abgebaut worden. Begründet wird die Novelle mit einer verschärften Bedrohungslage. Das erklärten Mitglieder der Bundesregierung am Mittwoch vor dem Ministerrat in Wien.

Auch UNO und EU geschützt

Bisher ist in Österreich nur Spionage gegen die Interessen Österreichs strafbar. Künftig soll auch Spionage gegen internationale Organisationen und EU-Einrichtungen mit Sitz in Österreich bestraft werden, und zwar mit bis zu fünf Jahren Haft. Für Spionage zum Nachteil Österreichs steigt der Strafrahmen auf bis zu zehn Jahre. Höhere Strafen soll es auch für Cyberkriminalität im Auftrag ausländischer Dienste geben. Spionage bedrohe nicht nur die Sicherheit Österreichs, sondern auch seinen Ruf als Sitz der UNO und anderer internationaler Organisationen, sagte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS).

Strafen für „Wegwerf-Agenten“

Strafbar wird außerdem, Agenten anzuwerben. Auch wer sich anwerben lässt, soll bestraft werden, erklärten Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Staatsschutz-Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ). Leichtfried spricht dabei von „Wegwerf-Agenten“. Gemeint sind Menschen, die für einen einzigen Auftrag angeworben werden, etwa um eine Anlage zu fotografieren. Oft wüssten sie gar nicht, warum und für wen sie das tun.

Diplomaten ausgewiesen

Laut Meinl-Reisinger hat die Regierung beim Thema Spionage bereits den Kurs gewechselt. Seit dem Start der Dreierkoalition seien in 63 Fällen Einreisevisa verweigert und acht russische Diplomaten ausgewiesen worden. Auf der russischen Botschaft in Wien seien außerdem drei Antennenanlagen abgebaut worden. Bis die höheren Strafen gelten, muss das Gesetz nun erst durch die Begutachtung und das Parlament.