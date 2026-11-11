Schnee und Regen: Karte zeigt, wie viel Niederschlag auf Österreich zukommt

In den kommenden Tagen wird sowohl ein Italientief als auch eine Kaltfront aus Norden in Österreich wetterbestimmend sein. Neben einer stellenweisen Abkühlung erwartet uns dann auch einiges an Regen und Schnee.

Es wäre nicht der erste Schnee des diesjährigen Herbstes, es könnte aber durchaus erstmals auch in den mittleren bis höheren Tälern einiges schneien und auch liegen bleiben. Während am heutigen Mittwoch nur einige Schauer unterwegs sind und sich die Niederschlagsmengen in Grenzen halten, greift ab Donnerstagnachmittag ein Italientief aus Süden und eine Kaltfront aus Norden ins Wettergeschehen ein. Letztere lässt die Temperaturen teilweise auch markant absinken. Alles dazu hier: Temperatursturz betrifft halb Österreich: Tabelle zeigt es ganz genau.

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Schneefallgrenze sinkt vor allem im Norden

Wie die GeoSphere Austria nun auf Facebook etwa schreibt, wird es ab dem Nachmittag im Süden zu regnen beginnen, „In der Nacht auf Freitag regnet es dann in ganz Österreich. Die Schneefallgrenze sinkt mit Einfließen der Kaltluft von Norden her ab, entlang der Alpennordseite kann es am Freitagmorgen dann stellenweise bis unter 1.000 Meter herab schneien“, so die Experten.

So viel Niederschlag kommt auf Österreich zu

Der meiste Niederschlag fällt jedenfalls entlang der Südgrenze Kärntens. Dort dürfte die Kaltfront aber zu spät ankommen und die Schneefallgrenze in höheren Gebirgslagen bleiben. Dennoch könnten hier teilweise über 50 Millimeter an Regen zusammenkommen. Nördlich des Alpenhauptkamms werden großflächig über 20 Millimeter an Niederschlag erwartet. Wie viel davon in höheren Tallagen auch in Form von Schnee fallen wird und was dann auch wie lange liegen bleibt, wird sich aber noch zeigen. Eine Karte zeigt nun jedenfalls, wie viel Niederschlag in Österreich allgemein so erwartet wird.