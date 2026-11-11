Klarna prüft dein Gehalt und deine Ausgaben – das ändert sich jetzt

Wichtige Änderung beim Online-Shopping: Wer über den Bezahldienst Klarna einkauft, wird demnächst nach privaten Finanzdaten gefragt.

Beim beliebten Zahlungsdienstleister Klarna steht eine spürbare Neuerung bevor. Wer im Online-Shop gerne auf Rechnung einkauft und erst später bezahlt, muss sich auf zusätzliche Abfragen einstellen: Ab Freitag, dem 20. November 2026, prüft das Unternehmen die Finanzen seiner Nutzer, bevor die Option „Später bezahlen“ freigeschaltet wird. Hintergrund sind neue EU-Regeln, zu deren Umsetzung der schwedische Finanzdienstleister gesetzlich verpflichtet ist. Dadurch soll im Vorfeld sichergestellt werden, dass die getätigten Einkäufe auch wirklich zum finanziellen Spielraum der Kunden passen.

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Diese Daten will Klarna jetzt wissen

Damit Kunden beim nächsten Checkout an der Online-Kassa keine böse Überraschung erleben und abgewiesen werden, empfiehlt Klarna, den sogenannten Budgetcheck bereits vorab direkt in der Smartphone-App durchzuführen. Dabei werden zwei zentrale Bereiche abgefragt:

Dein Einkommen: Wie viel Geld monatlich zur Verfügung steht

Wie viel Geld monatlich zur Verfügung steht Deine monatlichen Kosten: Laufende Fixausgaben für Wohnen, bestehende Kredite und den alltäglichen Lebensunterhalt

Abfrage dauert nur wenige Minuten

Trotz des genauen Blicks auf die Haushaltskasse müssen Nutzer keine Dokumente, Gehaltszettel oder Bank-Passwörter einreichen oder hochladen. Das Ausfüllen der Daten soll in der Klarna-App in nur wenigen Minuten erledigt sein. Die Angaben werden nach Angaben des Anbieters ausschließlich dazu verwendet, anstehende Einkäufe mit Klarna zu beurteilen. Nutzer haben zudem die Möglichkeit, die eingetragenen Daten bei finanziellen Veränderungen jederzeit in der App zu aktualisieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2026 um 17:46 Uhr aktualisiert