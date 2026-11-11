Vier Städte, eine Reise: Sasa Schwarzjirg geht wieder auf Österreich-Tour

Sasa Schwarzjirg ist wieder unterwegs: Ab 15. November erkundet die Moderatorin in neuen Folgen von „Reisezeit – Österreich“ die Städte Schärding, Salzburg, Wien und Villach. Zu sehen ist die Sendung immer sonntags im ORF.

In der ORF Sendung „Reisezeit – Österreich“ begibt sich Moderatorin Sasa Schwarzjirg erneut auf Entdeckungsreise durch Österreich. Bei ihrer Tour besucht sie Sehenswürdigkeiten, lernt Traditionen kennen und sucht nach Geheimtipps. Insgesamt stehen vier Städte am Programm: Schärding in Oberösterreich, Salzburg, Wien und Villach. Die neuen Folgen zeigt ORF 2 ab dem 15. November jeweils Sonntags.

Start in Oberösterreich

Die erste Folge führt Schwarzjirg nach Schärding in Oberösterreich, wo sie zunächst die bunten Häuserfassaden der Stadt erkundigt, die auf das Mittelalter zurückgehen und eine historische Brauerei besucht. Auch in die Umgebung geht es für die Moderatorin: In der WaldEntdeckerWelt und auf einer Schiffahrt mit der MS Schärding, erkundigt sie die Natur. Auch weitere Stationen stehen in Oberösterreich am Programm.

Diese Städte folgen

Nach dem Start in Schärding, geht die Reise weiter durch Österreich. Am 22. November steht Salzburg auf dem Program, gefolgt am 29. November von Wien und findet am 6. Dezember ihr Ende in Villach. Die Highlights der Reisen gibt es im „Best of“ am 13. Dezember.