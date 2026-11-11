Erstickungsgefahr: Dieser Tonie-Star wird zurückgerufen

Wegen verschluckbarer Kleinteile wird der beliebte Tonie von Schlagerikone Helene Fischer aus dem Verkehr gezogen. Welche Gefahr droht und wie Eltern ganz ohne Kassenbon ihr Geld zurückholen.

Wie aus dem offiziellen Warnschreiben hervorgeht, birgt das Spielzeug ein ernstes Risiko: „Bei der Hörfigur ‚Helene Fischer: Die schönsten Kinderlieder‘ können sich während des Gebrauchs Kleinteile ablösen. Davon kann eine Erstickungsgefahr ausgehen. tonies ist bewusst, was eine solche Nachricht für Eltern bedeutet, und wir nehmen das sehr ernst.“ Konkret geht es um die Schuhe der Figur: Teile davon können sich beim Spielen ablösen, wodurch eine Erstickungsgefahr für Kinder unter 3 Jahren besteht.

Hast du Kinder? Ja. Nein. In Planung. Ich wünsche mir Kinder. Ich habe keinen Kinderwunsch. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Seit Oktober im Handel verkauft

Die betroffene Figur kam erst vor wenigen Wochen, ab dem 7. Oktober 2026, auf den Markt. Der Verkauf erfolgte über den stationären Einzelhandel, Online-Händler, den Großhandel sowie direkt im eigenen Onlineshop der tonies GmbH. Das Verkaufsgebiet umfasst neben Österreich auch Deutschland, die Schweiz, Italien, Luxemburg, Belgien und die Niederlande. Nachdem erste Hinweise eingegangen waren, untersuchte die Qualitätssicherung den Fall technisch genau, stoppte Produktion und Auslieferung und leitete den Endkunden-Rückruf ein. Andere Figuren sind laut Hersteller nicht betroffen.

Kaufpreis zurück oder Ersatzfigur

Für Eltern gilt: Die Figur darf unter keinen Umständen weiter verwendet werden. Sie muss außer Reichweite von Kindern aufbewahrt und an den Hersteller zurückgesendet werden. Verbraucher haben die Wahl: Entweder gibt es den vollen Kaufpreis zurück oder man wählt eine alternative, verfügbare Toniefigur aus dem aktuellen Sortiment in Form eines Onlineshop-Gutscheins. Für die Abwicklung können sich Betroffene an ihren Händler wenden oder das Kontaktformular online nutzen. Die Rücksendekosten übernimmt tonies.