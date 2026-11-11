Couch-Wetter: Schoko-Snacks und Ramen stürmen die Einkaufsliste

Während die Temperaturen in den Keller rasseln, schalten die Österreicher beim Wocheneinkauf voll auf Winter-Modus um. Eine Analyse zeigt den massiven Ansturm auf Heißgetränke, Schoko-Snacks, Ramen und Backzutaten.

Draußen fallen die Temperaturen in den einstelligen Bereich, drinnen regiert das Einigeln auf der Couch. In den Einkaufskörben der Österreicher hat der Winter bereits das Kommando übernommen: Seit September landet pro Bestellung rund ein Drittel mehr gemütliche Wohlfühlware im digitalen Einkaufswagen als noch im Hochsommer, so eine Analyse des Online-Supermarkts Gurkerl.

Heißgetränke und Suppen gehen durch die Decke

Gegen die Kälte greifen die Kunden vor allem zu wärmenden Klassikern. Im Vergleich zum August verzeichnen Heißgetränke wie Tee, Kakao und Chai ein Plus von 80 Prozent, während Brühe und Suppenwürfel um 77 Prozent zulegen. Am ersten Frosttag des Vorjahres schoss der Teekonsum um 16 Prozent nach oben. Bei den Teesorten hat heuer Kamillentee die Nase vorn, gefolgt von Früchtetee. Der Überraschungsaufsteiger des Jahres ist allerdings Earl Grey, der heuer 3,4-mal so oft bestellt wird wie im Vorjahreszeitraum.

Hype um Schoko-Snacks und virale Ramen

Neben den Klassikern wie Soletti, Chips und Manner Schnitten etablieren sich heuer ganz neue Favoriten für den Filmabend. Schokolierte Snacks wie Schoko-Mandeln oder Schoko-Cranberries landen um 60 Prozent häufiger im Korb als im Sommer. Ebenfalls im Trend: Instant-Nudeln mit einem Plus von 48 Prozent. Ein echter Star der Saison sind die auf Social Media gehypten Buldak Ramen „Carbonara“, die diesen Herbst mehr als dreimal so oft gekauft werden wie im Sommer.

Duftende Gewürze und früher Backstart

Auch in den Küchen zieht der Winterduft ein. Gewürznelken gehen doppelt so oft über die virtuelle Ladentheke wie im August, Zimt legt um 64 Prozent zu. Dahinter komplettieren gemahlener Ingwer, Kurkuma und Lebkuchengewürz die Top 5 der beliebtesten Wintergewürze. Wer Kekse backen will, bereitet sich zudem früh vor: Bereits Ende Oktober stieg die Nachfrage nach Vanillezucker um 48 Prozent an, gefolgt von geriebenen Nüssen, Mehl und Butter.

Teelichter-Boom und pünktliche Schnupfenwelle

Mit den kürzer werdenden Tagen wächst das Bedürfnis nach Wärme: Anfang November wurden bei Gurkerl fast fünfmal so viele Teelichter bestellt wie noch im September, dazu boomen Wärmflaschen. Gleichzeitig schlägt die Erkältungssaison voll zu. Seit Ende September steigt der Bedarf an rezeptfreien Apothekenprodukten rasant an: Vor allem Nasensprays, Hustensäfte und Lutschtabletten sind gefragt. Das meistverkaufte Produkt gegen das Kratzen im Hals ist der Dr. Kottas Käsepappeltee.