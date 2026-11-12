Neue Pfandrückgabe bei BILLA: Soll viel schneller gehen

Das Zurückbringen von Pfandflaschen und Dosen soll bei BILLA enorm erleichtert werden: Anstatt jede Flasche einzeln einzuwerfen, stehen in ausgewählten Filialen bereits Automaten bereit, die sackweise befüllt werden können.

Die Rückgabe von Einweg-Pfandgebinden wird deutlich schneller und bequemer: BILLA und BILLA PLUS testen ab sofort ein neues System von Pfandautomaten, bei dem PET-Flaschen und Getränkedosen nicht mehr einzeln eingeführt werden müssen. Kundinnen und Kunden können ihre gesammelten Gebinde einfach sackweise in den Automaten leeren. Aktuell kommt der neue Pfandautomat in vier ausgewählten Filialen in Wien, Niederösterreich und Salzburg zum Einsatz.

Bis zu 100 Gebinde pro Minute

Das neue Gerät übernimmt das Sortieren und Scannen vollautomatisch und verarbeitet dabei bis zu 100 Flaschen oder Dosen pro Minute. Gesteuert wird der Vorgang unkompliziert über einen Touchscreen. Sobald alle Gebinde erfasst sind, wird wie gewohnt der Pfandbon ausgedruckt. Ziel des Pilotprojekts ist es, Wartezeiten am Leergutautomaten spürbar zu verkürzen und die Rückgabe größerer Mengen zu erleichtern. Je nach Verlauf der Testphase und Rückmeldungen der Kundschaft könnte das System künftig auf weitere Standorte ausgeweitet werden.